Show-Star DJ Bobo golft und genießt mit Gattin und Schwager in Rottbach

Völlig entspannt und ganz privat war Hitparaden-Stürmer DJ Bobo in Rottbach. Der Schweizer Musik-star erholte sich beim Golfen nach seiner Tournee und vor seinem Auftritt am Wochenende in Polen.

+ Aktiv auf den Greens (v.r.): DJ Bobo, Ehefrau Nancy, Robert Rentzsch und Albrecht Huber Rottbach - Einstige Fußball-Asse wie Libero-Legende Franz Beckenbauer oder Torwart-Titan Oliver Kahn hat Rottbachs Golfclub-Präsident Albrecht Huber in der Vergangenheit schon etliche begrüßt. Doch so einen Superstar aus der Schlagerszene hat bislang noch nie den Schläger auf den Greens der Anlage im Landkreis-Norden geschwungen: Hitparaden-Stürmer DJ Bobo inspizierte mit Ehefrau Nancy, die bei den stets ausverkauften Tourneen ihres Gatten auch als Background-Sängerin auf der Bühne steht, und Schwager Robert Rentzsch das Gelände.

Der vor 51 Jahren in Kölliken (Kanton Aargau) als Renè Peter Baumann geborene und jetzt in der Nähe von Luzern lebende King of Dance hatte erst Ende Mai in der Münchner Olympiahalle gastiert. Seine diesjährige Europa-Tournee – unmittelbar nach seinem 25-jährigen Bühnenjubiläum – wurde Anfang Juni in Zürich beendet. Jetzt erholt sich DJ Bobo davon – unter anderem mit Golfen in Rottbach. Dort machte er sich mental fit für seinen nächsten Festival-Auftritt am 13. Juli im polnischen Lubin.