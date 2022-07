Schüler gehen mit Zeugnis in der Hand neue Hauptrolle an

Von: Helga Zagermann

Die Bigband der Realschule unter der Leitung von Felicia Berg spielte „Pep Rally Rock“, „Love me tender“ und „Boulevard of broken dreams“ © Weber

155 Absolventen haben an der Orlando-di-Lasso-Realschule in Maisach ihren Abschluss geschafft – und ganze 30 haben eine Eins vor dem Komma.

Maisach – Bester ist Florian Reichart mit einem Notenschnitt von 1,09. Rektorin Doris Lux betonte deshalb bei der Abschlussfeier – der ersten in der neuen Dreifachhalle –, wie stolz sie auf den Jahrgang sei: „Wir haben so tolle Schüler.“

Wie engagiert die Jugendlichen sind, zeigten Valentina Weidenbeck und Lukas Ampenberger (beide 10e), die kurzweilig und routiniert durch ihr Abschlussfest führten. Zwischendurch sorgte immer wieder die Bigband für Auflockerung.

Die Hängematte

Die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler stellte in ihrer Rede den „Tag der Hängematte“ in den Mittelpunkt, der am 22. Juli gefeiert wird. Die Schüler könnten stolz auf sich sein, „denn Sie haben sich nicht hängen gelassen, sondern sich reingehängt“. Und so wie man eine Hängematte an einem Baum oder an einem Gestell befestigt, sollten sich die Jugendlichen eine Fixierung für ihr Leben suchen, ein Ziel haben, „an das man sich hängen kann“. Sie müssten ihre Verankerung an der Realschule nun lösen und ihre Hängematte nun woanders einhängen: bei einer Ausbildung oder an einer weiterführenden Schule. Und wenn einmal etwas nicht klappe, dann gebe es ja neue Haken und neue Bäume, die man sich suchen könne.

Bürgermeister Hans Seidl forderte die Absolventen dazu auf, neue Horizonte zu entdecken, selbstbewusst zu sein, „aber nicht überheblich“. Die Welt warte „auf eure Talente und Begabung“.

Nicht aus den Augen verlieren

Die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Uhlrich, selbst „stolze Mama eines Absolventen“, wie sie sagte, buchstabierte in ihrer Rede das, was sie allen Absolventen wünsche: „Glück“. G wie geschafft und Geborgenheit (in der Familie und Schule), L wie Lesen und Laptop, der in der Coronazeit wichtig wurde. Ü stehe für das notwendige Üben des Lernstoffs und den Überblick, den die Lehrkräfte stets behalten hatten. Dann kommt C wie – natürlich – Corona: In der Krise hätten die Schüler aber viel Charakterstärke entwickelt. Und schließlich K wie das bewiesene Können und die Klasse – „ihr wart in einer Klasse und ihr seid klasse“.

Findet auch Schülersprecherin Franziska Cremer (10e), die Eltern und Lehrkräften dankte. Sie sagte zu ihren Mitschülern: „Hoffentlich verlieren wir uns nicht komplett aus den Augen.“

Dem schloss sich Rektorin Lux an. Sie beschrieb die Realschulzeit als Staffel einer Serie, mit Regieanweisungen von Lehrern und Eltern – und den Hauptdarstellern, die schöne Ereignisse, aber auch Misserfolge durchlebten. Ihre neue Rolle sollen die Jugendlichen „kraftvoll, kreativ und mit viel Freude“ angehen. Denn, wie bei der nächsten Staffel einer Serie: „Wir sind gespannt, wie es weitergeht.“

