Schuss-Apparate: Bauern sollen Krähen mit Lärm vertreiben dürfen

Von: Helga Zagermann

Nestbau bei den Krähen © dpa / Frank Rumpenhorst

Saatkrähen werden auch weiter aus der Gemeinde Maisach vertrieben. Und wenn die Vergrämung mit Lärm verbunden ist, sollen das die Bürger hinnehmen.

Maisach/Gernlinden – Seit Jahren kämpft man vor allem im Ortsteil Gernlinden mit der Belastung durch Saatkrähen. Die geschützten Vögel sorgten am und rund um den Friedhof sowie an der Riederstraße für Dreck und Lärm. Der Einsatz eines Falkners mit einem Greifvogel führte zur Eindämmung der Kolonie, zudem wurden Nester aus Bäumen entfernt, solange die Saatkrähen noch keine Eier gelegt hatten.

Vertreibung muss enden

Das alles soll auch weiter passieren. Allerdings nur bis Ende März. Denn die Regierung von Oberbayern, die die Vergrämung genehmigen muss, hält an ihrem gesetzten Stichtag 31. März fest. Dann müsse die Vertreibung aus Naturschutzgründen enden. Die Kommune hatte auf Beschluss des Gemeinderats beantragt, zumindest bis Mitte April weiter vergrämen zu dürfen, weil sich die Vögel nicht am Kalender, sondern am Wetter orientieren. 2021 waren viele Nester erst Anfang April gebaut worden – die konnte man dann nicht mehr entfernen.



Der Ablehnung des Antrags von der Regierung wurde im Gemeinderat hingenommen. Allerdings will man auf andere Weise reagieren: Nämlich indem man die Landwirte in ihrem Kampf gegen die Saatkrähen unterstützt.



Schuss-Apparate

Hintergrund des Vorgehens ist das bekannte und unvermeidliche Ping-Pong-Spiel. Durch die Vertreibung aus Wohngebieten ziehen einige Kolonien in andere Wohngebiete um (wo dann wieder vergrämt werden muss). Viele Saatkrähen lassen sie aber auch im Außenbereich nieder, wo sie ihre Ruhe haben. Doch dort sorgen sie dann auf Feldern für Ärger, weil sie die Saat wegfressen. Mehrere betroffene Landwirte verjagen die Vögel mit Apparaten, die Schussgeräusche von sich geben.



Unmut bei Nachbarn

Das dürfen die Betroffenen, sagte Amtsleiter Peter Eberlein im Gemeinderat. „Aber es führt zu Unmut bei Nachbarn.“ Diese würden sich dann im Rathaus über den Lärm beschweren. Die Gemeinde könne wegen der Lärmbelastung gegen solche sogenannten Knallschreckgeräte einschreiten, sie müsse es aber nicht. Eberleins Rat war: „Die Gemeinde verhält sich am besten neutral.“ Also würde man im Rathaus in solchen Fällen nichts wegen eventueller Lärmbeschwerden unternehmen.



Bürgermeister Hans Seidl (CSU) hatte die Unterstützung der Landwirte sehr offen formuliert. Die Gemeinde solle deren „Eigenschutzmaßnahmen weder aufgreifen noch weiterverfolgen“. Das war Gottfried Obermair (FW) zu unklar formuliert: Er als Gemeinderatsmitglied wolle „keinen Beschluss fassen, der uns juristisch einholt“. Er wolle also nicht belangt werden, wenn ein Landwirte Saatkrähen abschieße. Und auch Matthias Weiss (Grüne) wies auf das Naturschutzgesetz hin.

