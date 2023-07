Sicherheitswacht für Maisach und Olching tritt ihren Dienst an

Von: Thomas Steinhardt

Polizeioberkommissar (POK) Alexander Lell und Polizeikommissarin (PK`in) Lorena Hauser (Ausbilder), die Mitglieder der Sicherheitswacht mit den Bürgermeistern Roland Müller aus Maisach (hintere Reihe) und Andreas Magg aus Olching, sowie Polizeihauptkommissar Thomas Obermayer (stellv. Dienststellenleiter Polizei Olching und Ausbildungsleiter). © PI Olching

In Olching und Maisach gibt es ab sofort eine Sicherheitswacht. Eine Frau und sechs Männer treten den ehrenamtlichen Dienst an.

Maisach/Olching - Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielten am vergangenen Montag eine Frau und sechs Männer aus der Hand von Olchings Vize-Dienststellenleiters Thomas Obermayer ihre nagelneuen Dienstausweise für die Sicherheitswacht. Mit diesen werden sie sich zukünftig im Rahmen ihrer öffentlichkeitswirksamen Tätigkeit als Mitglieder der Sicherheitswacht legitimieren, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Mit dabei bei der Feierstunde: Olchings Bürgermeister Andreas Magg und Maisach Vize-Bürgermeister Roland Müller,

Ausbildung

Obermayer, der als Ausbildungsleiter tätig war, ließ die letzten Wochen noch einmal Revue passieren. Er bedankte sich gleichzeitig bei den neuen Mitgliedern des Sicherheitswachtverbundes Olching-Maisach für ihre Bereitschaft, sich für die Bürger dieser Kommunen ehrenamtlich zu engagieren und dafür ihre Freizeit zu opfern. In 40 Unterrichtseinheiten wurden die ehrenamtlich Tätigen beispielsweise in Sicherheitsrecht, Kommunikation aber auch in Erster Hilfe auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Für die Teilnehmer sei das abschließende Prüfungsgespräch dann nur noch reine Formsache gewesen. Alle hatten die abschließenden Prüfungsfragen mit Bravour gemeistert.

Bindeglied

Die Sicherheitswacht soll ein Bindeglied zwischen Bürgerschaft und Polizei sein und so „eine neue Säule der Sicherheitsarchitektur in Olching und Maisach darstellen“, wie es es im Bericht der Polizei heißt. „Ansprechbar und sichtbar sein, Hilfe und Unterstützung leisten“: Das ist der Auftrag der Wacht. Ziel ist es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in öffentlichen Räumen weiter stärken und genau da hinsehen, wo andere vielleicht wegschauen.

Erkennbar sind die Angehörigen der Sicherheitswacht an ihrer dunkelblauen Sonderbekleidung inclusive Basecap mit der Aufschrift „Sicherheitswacht“ und dem Bayerischen Staatswappen an Hemd oder Jacke. Sie sind mit einem Funkgerät ständig mit der Dienststelle verbunden und führen zum eigenen Schutz ein Pfefferspray mit.

Wer sich für die Sicherheitswacht interessiert, kann sich bei Polizeiinspektion Olching unter Telefon (08142) 2930 melden.

