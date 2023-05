Sie engagierte sich für Familien und in der Kirche

Von: Ulrike Osman

Mathilde Kast wurde 93 Jahre alt. © mm

Mathilde Kast organisierte mit ihrem Mann Erholungs- und Kulturfahrten. Im Alter von 93 Jahren ist sie gestorben.

Gernlinden – Jeder im Ort hat sie gekannt. Mathilde Kast war einer jener Menschen, ohne die nichts gehen würde im sozialen und ehrenamtlichen Bereich. Für ihr jahrelanges Engagement war sie sogar mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet worden. Und sie war das Herz ihrer großen Familie.

Seit 1953 lebte Mathilde Kast in Gernlinden. Mit ihrem Mann Rolf zog die Einzelhandelskauffrau damals auf das Gutsgelände – er war dort als landwirtschaftlicher Knecht angestellt. Drei Jahre später übersiedelte die Familie mit mittlerweile drei Kindern in die Von-Eichendorff-Straße. Weitere fünf Kinder sollten noch hinzukommen. „Es war immer viel los bei uns“, erinnert sich Tochter Claudia Platzdasch.

Viel Besuch

Als die Kinder größer wurden, war das Haus oft noch voller als ohnehin schon. Es kam viel Besuch, es wurde viel gefeiert – die Mutter als Ruhepol und Managerin immer mittendrin. Sie schaffte es, die Familie beinah ausschließlich mit Selbstversorgung durchzubringen. Auf dem großen Grundstück gab es Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, dazu Gänse, Puten, Hühner und Hasen.

Mit Begeisterung und Geschick nähte Mathilde Kast sämtliche Kleidung für ihre Kinder selbst, „richtig tolle Sachen“, erzählt Tochter Claudia. Als zweitjüngste war ihr das Schicksal des Auftragen-Müssens der Kleidung ihrer älteren Schwestern nicht fremd. Doch die Mutter verstand es, die Teile mit näherischen Kniffen wie neu aussehen zu lassen, damit es keine langen Gesichter gab. „Man hat unheimlich gut mir ihr reden können“, erzählt Claudia Platzdasch. „Sie hat uns nie ihre Meinung aufgedrückt, sondern die richtigen Fragen gestellt.“

Ehrenamt

Mit ihrem Mann zog Mathilde Kast stets an einem Strang, auch im Ehrenamt. Bei der Caritas waren sie in der Familien- und Seniorenerholung tätig, für das Brucker Forum organisierten sie Kulturfahrten. Außerdem war Mathilde Kast in der Frauengruppe der Bruder-Konrad-Pfarrei aktiv, putzte bis ins hohe Alter die Kirche und wusch Trikots für den TSV Gernlinden.

Das E-Bike

Ausgebremst wurde die aktive und attraktive, stets gepflegte und schick gekleidete Seniorin erst von einem Oberschenkelhalsbruch im Alter von 86 Jahren. „Und wann kann ich wieder E-Bike fahren?“, war die erste Frage, die sie dem Sanitäter im Krankenwagen stellte. Tatsächlich erholte sie sich gut von dem Unfall – so gut, dass sie drei Jahre später mit einer ihrer Töchter nach Thailand reiste, um einen der Söhne zu besuchen.

Dank häuslicher Pflege konnte die 15-fache Groß- und fünffache Urgroßmutter bis zuletzt in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Sie starb zwei Wochen vor ihrem 94. Geburtstag.

