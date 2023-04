Solarparks nur entlang der Bahngleise erwünscht

Maisach

Von Helga Zagermann schließen

Es gibt bereits große Solarparks in Maisach entlang der Bahnlinie. Weitere sind im Entstehen oder in der Planung.

Maisach – Angesichts dessen hat der Gemeinderat kürzlich bekräftigt, dass er solche Anlagen vorrangig in Nähe der Gleise haben möchte – und nicht auf anderen Flächen in der Kommune.

Mit dem aktuell geplanten Projekt – dem rund zwölf Hektar großen „Solarpark Germerswang Bahnhof-Ost“ – sind dann so ziemlich alle dafür geeigneten Flächen entlang der Bahnlinie besetzt. Es ist also ein Ende in Sicht.

Hinweis aus dem Landratsamt

Die Bekräftigung des Maisacher Gemeinderats, Solarparks vorrangig entlang der Bahn zu situieren, erfolgte auch aufgrund eines Hinweises aus dem Landratsamt. Die Kreisbehörde hatte angemahnt, die Kommune solle dringend „ein städtebauliches Standortkonzept für Freiflächen-PV-Anlagen im Gemeindegebiet“ erarbeiten und beschließen. Eigentlich habe man das ja bereits, sagte Bürgermeister Hans Seidl (CSU) dazu – indem man nämlich hauptsächlich an der Bahn solche Projekte zugelassen habe. Gerne lege man das aber auch als Konzept fest. Der Rathauschef sagte zum Thema Solarparks an der Bahnlinie: „Da sind demnächst alle Flächen voll.“

Für das Vorhaben südlich von Germerswang, an der Bahnlinie östlich von Malching, läuft derzeit das Verfahren, weshalb der Gemeinderat das Thema jüngst wieder auf dem Tisch hatte. In der Sitzung war Investor Vitus Hinterseher aus Fahrenzhausen (Kreis Freising) zu Gast. Seine Firma „Solarpark Maisachtal“ betreibt bereits die Photovoltaikflächen entlang der Bahn auf Mammendorfer und Hattenhofener Flur. Hinterseher beantwortete Fragen des Gemeinderats zur Abwägung der bei der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der Behörden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Besprochen wurde mit ihm, dass die Anfahrt beim Bau der Anlage nur über die Kreisstraße FFB 1 erfolgen soll, nicht über Germerswang-Bahnhof und eine nahegelegene kleine Brücke.

Umzäunt

Zudem sagte Hinterseher zu, dass beim Bau zwei Meter Abstand vom Bahndamm gelassen werde, sodass bei Notfällen im Bahnbereich die Gleise über diesen freien Streifen von Rettungskräften erreicht werden können. Der Solarpark selbst ist nämlich umzäunt. Der Zaun hat aber 15 Zentimeter Abstand zum Boden, sodass Niederwild durchkriechen kann. Zudem sind keine PV-Paneele über der dort verlaufenden Gasleitung geplant. Das heißt, auch auf diesem Korridor könnte Wildwechsel stattfinden. Falls er dort überhaupt vonstattengeht, denn die Bahnstrecke ist ja schon lange eine Barriere für Tiere.

Schließlich schickte der Gemeinderat das Projekt einstimmig in die nächste Phase des Prozesses mit Änderung des Flächennutzungs- und Aufstellung eines Bebauungsplans. Demnächst erfolgt die zweite öffentliche Auslegung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.