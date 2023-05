Spatenstich für Radweg von Malching nach Maisach

Von: Eva Strauß

Teilen

Machten den Spatenstich für den neuen Geh- und Radweg (v.l.): Christian Gerhard (Landratsamt), Hans Seidl (Bürgermeister Maisach), Thomas Karmasin (Landrat), Johann Wörle (Baureferent Kreistag), Hans Lais (Planungsbüro), Valentin Klingler, Oliver van Meerendonk (beide Landratsamt), Benedikt Späth, Marcus Greulich (beide Gemeinde Maisach), Matthias Asam (Landratsamt) und Lukas Glauz (Baufirma Richard Schulz). © mm

Die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße FFB 8 von Malching nach Maisach haben begonnen.

Maisach – Zum symbolischen Spatenstich sind Vertreter der Gemeinde, des Landratsamtes und der Baufirma zusammengekommen. Von den Bauarbeiten ist der gesamte Bereich von der Dorfstraße in Malching bis zum Kreisverkehr am Ende der Frauenstraße in Maisach betroffen.

Ende bei Lindach

Momentan gibt es keine durchgängige Geh- und Radwegverbindung von Mammendorf nach Maisach. Der bestehende Geh- und Radweg von Mammendorf endet an der Einmündung nach Lindach, ab welcher die Radler die stark befahrene Kreisstraße benutzen müssen. Der neue Weg soll diese Lücke schließen – und die Sicherheit verbessern. Der Geh- und Radweg wird vor allem als Verbindung zum Ortszentrum Maisach, wie Kindergarten, Schule, Gemeindeverwaltung, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen, genutzt.

Querungshilfe

An der Kreisstraße wird eine Überquerungshilfe zur sicheren Anbindung von Malching an den bestehenden Geh- und Radweg Richtung Mammendorf geschaffen. Über diese Querungshilfe kann der von Mammendorf kommende Fuß- und Radverkehr, welcher auf der Südseite der Kreisstraße verläuft, verkehrssicher an den neuen Weg angeschlossen werden. Am Bauende wird der Fahrbahnteiler am Kreisverkehr Maisach umgebaut, um eine sichere Überquerungsstelle zu schaffen. Er führt dann weiter bis zur Maisacher Frauenstraße, wo er von der Gemeinde fortgesetzt werden wird.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ab der Überquerungshilfe Malching bis zum Kreisverkehr Maisach wird die Kreisstraße zudem im Teilausbau ertüchtigt. Der gesamte Bereich entspricht insbesondere wegen der geringen Stärke der gebundenen Schichten nicht den heutigen Anforderungen. Zur Durchführung war umfangreicher Grunderwerb notwendig, welcher durch die Gemeinde Maisach realisiert worden ist.

Die Kosten

Die Baukosten des rund 1410 Meter langen Geh- und Radweges betragen rund 400 000 Euro. Der Teilausbau der Kreisstraße inklusive Überquerungshilfe kosten rund 590 000 Euro. Nicht enthalten sind Aufwendungen für Grunderwerb, Planung und Beleuchtung. Fördermittel wurden beantragt.

Der Straßenabschnitt muss für die Zeit des Umbaus komplett gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab Maisach über die St 2054 Richtung Fürstenfeldbruck, die B 2 Richtung Mammendorf und die Kreisstraße FFB 8 Richtung Malching. Zusätzlich muss die Ausfahrt Richtung Norden des Kreisverkehrs FFB 1/FFB 8 in den Pfingstferien für zwei Wochen gesperrt werden. Von Norden kommend ist eine Befahrung des Kreisverkehrs möglich. Die Umleitungsstrecke Richtung Norden erfolgt über die südliche Umgehungsstraße St 2054 über Gernlinden nach Maisach.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.