Der Bau beginnt: Spatenstich für die neue Rettungsleitstelle

Teilen

Beim Spatenstich: Michael Ott, Bernd Brach (beide Rettungszweckverband), Leonie Lang (Projektsteuerung, Fa. Drees & Sommer), Gottfried Obermair (Verbandsrat und Referent für Feuerwehren und technische Hilfe im Landkreis FFB), Benjamin Miskowitsch (Verbandsrat und Landtagsabgeordneter), Thomas Karmasin (Landrat und Verbandsvorsitzender), Hans Seidl (Bürgermeister Maisach), Matthias Vilsmayer (Vize-Landrat Starnberg), Josef Knipping (Architekt, Fa. Planungxgruppe) und Helmut Zech (Vize-Landrat Dachau) © Privat

Der Neubau der Integrierten Leitstelle (ILS) in Maisacher Ortsteil Gernlinden beginnt. Am Donnerstag fand der symbolische erste Spatenstich statt.

Gernlinden – Die Leitstelle koordiniert Notrufe aus den Landkreisen Bruck, Dachau, Landsberg und Starnberg. Im Moment ist die ILS in Fürstenfeldbruck untergebracht. Die Räumlichkeiten reichen aber nicht mehr aus.

Die neue ILS entsteht an der Staatstraße 2345 in Gernlinden. Errichtet wird ein Gebäude mit drei Stockwerken, einem begrünten Innnehof, einer Tiefgarage – und natürlich umfangreicher technischer Ausstattung. Das Haus soll die Einsatzzentrale umfassen, Büros und kleinere Bereiche als Kurzzeitwohnungen. Kreis-Feuerwehrreferent Gottfried Obermair (FW) zeigte sich mit der Entwicklung zufrieden. Im Jahr 2019 wurde in einer Verbandversammlung der Beschluss gefasst, einen Neubau durch den Rettungszweckverband FFB (und nicht nicht durch einen Landkreis) zu realisieren. Eng begleitet wurde das Vorhaben von Beginn an von einer Arbeitsgruppe, der jeweils ein Vertreter der beteiligten Landkreise angehört.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Leitstelle ist für einen Bereich mit rund 635 000 Einwohnern zuständig, in dem 237 Ortsfeuerwehren zur Verfügung stehen, zwölf Rettungswachen, sieben Rettungsdienststellplätze, zehn Notarztstandorte, 41 Helfer-vor-Ort- beziehungsweise First-Responder-Dienste und 16 Kliniken. Im Jahr 2021 beispielsweise gingen bei den aktuell rund 70 Mitarbeitern der viertgrößten ILS Bayerns an die 200 000 Anrufe ein. Über 80 000 Notfalleinsätze waren zu bewältigen.

Wenn die Baumaßnahme planmäßig verläuft, können im Laufe des Jahres 2025 alle Notrufe (112) für die Menschen des Verbandsgebietes zentral im neuen Betriebsgebäude im Gernlindener Gewerbegebiet entgegengenommen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.