Auto kracht in Glasfassade von Aldi-Filiale - so groß ist der Sachschaden

Von: Thomas Steinhardt

Der Wagen krachte gegen die Fensterfront. © THW FFB

Der Fahrer eines Peugeots ist am Montagvormittag mit seinem Wagen in die Aldi-Filiale in Maisach gekracht. Es entstand nur ein Sachschaden.

Maisach - Der 67-Jährige aus Maisach sei mit seinem Peugeot 208 aus Unachtsamkeit gegen die gläserne Fassade des Aldi in Maisach geprallt, berichtete ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage und nach ersten Erkenntnissen. Verletzte habe es bei dem Unfall am Montag, 3. Juli, um 9.45 Uhr keine gegeben. Die Feuerwehr Maisach berichtet, dass der Fahrer ins Krankenhaus gebracht wurde.

Das technische Hilfswerk Fürstenfeldbruck rückte umgehend an. Die beschädigte Glasfassade wurde verschalt und mit Stützpfosten versehen. Die Aldi-Filiale war zunächst natürlich geschlossen. Eine Sprecherin von Aldi-Süd betonte am Nachmittag aber: Die Filiale kann am Montag um 16 Uhr bereits wieder geöffnet werden.

Einsatzkräfte des THW FFB beim Reparieren des Schadens. © Weber

Tags darauf berichtet die Polizei auch über die Höhe des entstandenen Schadens: Der Schaden am Gebäude beträgt demnach um die 15 000 Euro. Am Pkw entstand ein Schaden von 2500 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.



