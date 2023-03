Vorentwurf: Das Trabergelände wird für den Sportclub umgeplant

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Die Gemeinde Maisach lässt einen Vorentwurf machen für die künftige Nutzung des Traberareals. Dort könnte der Sportclub eine neue Heimat finden – wenn das so nah am Naturschutzgebiet möglich ist. Kritik an den Plänen kam erneut von den Grünen.

Maisach – Wie berichtet soll die jetzige Fläche des SC Maisach – der Grund gehört der Gemeinde – zu einem Wohnbaugebiet werden, falls sich eine neue Heimat für den Verein findet. Da hatte man im Rathaus und Gemeinderat schon länger die Traberfläche im Auge. Nach langen Diskussionen hieß es aber zuletzt, die Suche nach einem neuen SC-Standort solle ergebnisoffen ablaufen. Das Areal für die nicht mehr nach Maisach wollenden Traber sei nur eine Möglichkeit. Hintergrund ist, dass man sich nicht von Karl-Baugruppe, der die Traberfläche gehört, abhängig machen will.

Trotzdem wurde nun im Gemeinderat gegen die fünf Stimmen der Grünen eine Überplanung des Traberareals in Auftrag gegeben. Von Fachleuten will man Vorschläge, wie dort für den Sportclub neue Plätze und ein Vereinsheim, zudem eine Gemeinbedarfsfläche (für eine spätere Schule oder eine Kita) und ein Solarpark unterzubringen wären. Für den Entwurf sind 171 000 Euro zu zahlen.

Heike Demant (Grüne) kritisierte dieses Vorgehen, das sei gerade nicht „ergebnisoffen“. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) antwortete, die Traberfläche sei nur eine Alternative für den SC. Er wisse von Landwirten, die ihre Flächen anbieten wollen, damit dort der Verein unterkommt. Problem sei, dass man von der Höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern nur dann eine Aussage darüber bekomme, ob eine Umplanung der Traberfläche möglich ist, wenn man ausgearbeitete Pläne für das Gebiet vorlege. Das Rathaus habe es mit einer allgemeinen Anfrage bei der Regierung versucht, sei aber gescheitert.

Seidl betonte, er könne sich durchaus vorstellen, dass der SC anderweitig einen Standort angeboten bekomme. „Aber eine Alternative müssen wir vorantreiben.“ Und das sei eben die auf der Traberfläche.

Grüne sprechen von „Eiertanz“

Heike Demant hielt das für einen „Eiertanz“, ihr Grünen-Fraktionskollege Matthias Weiss kritisierte die Höhe der Planungskosten, wenn man gar nicht wisse, ob dort gebaut werden darf. Eine Planung für das Trabergebiet sei jetzt nicht nötig, man könne warten, ob andere Standorte für den Verein möglich seien. Matthias Weiss ist generell gegen eine Bebauung der Traberfläche: „Dann geht der hohe ökologische Wert verloren.“

Rathauschef Hans Seidl betonte, man müsse parallel planen, um keine Zeit zu verlieren – der Gemeinderat habe nach wie vor alles in der Hand. „Aber wenn wir jetzt warten“, so wie es die Grünen wollten, „dann sind es nicht fünf Jahre, bis die ersten Wohnungen auf dem jetzigen SC-Gelände gebaut werden könnten, sondern sieben Jahre.“

