Trauer um die Lieblingslehrerin

38 Jahre lang unterrichtete Irene Bartz an der Grundschule Aufkirchen. Jeder im Ort kannte sie – denn jedes Kind, das die Schule besuchte, ging in dieser Zeit durch ihre Hände.

Germerswang/Aufkirchen– Als Fachlehrerin für Werken und Gestalten war sie für viele Schüler die Lieblingslehrerin schlechthin. Dass sie auch die Buben ohne größeres Murren zum Stricken und Häkeln motivieren konnte, spricht für sich.

Wenn die gut aussehende Lehrerin mit den blonden Locken in ihrem Oldtimer auf den Schulparkplatz gefahren kam, hatte sie schon gewonnen. „Über das Auto haben vor allem die Buben gestaunt“, erinnert sich Irene Bartz’ ehemalige Kollegin Anni Bienert. Außerdem mochten die Kinder die ruhige, geduldige Art ihrer Handarbeitslehrerin, die ihren Unterricht mit viel Einfühlungsvermögen und Kreativität gestaltete. Langweile gab es in ihren Stunden nicht.

Geboren wurde Irene Bartz 1949 in München, doch der Brucker Landkreis wurde früh ihre dauerhafte Heimat. Bereits die Hochzeit mit ihrem Mann Lothar 1972 feierte sie in Esting. Zwei Jahre später kam sie an die Schule, der sie ihr komplettes Berufsleben hindurch treu bleiben sollte. Ihre Kolleginnen lernten die Mutter eines Sohnes als offen und ehrlich, als angenehmen, zugewandten Menschen kennen – und als begeisterte Sammlerin wertvoller Puppen, für die sie in ihrem Haus in Germerswang sogar ein eigenes Zimmer einrichtete. Die Sammlung wurde stetig erweitert. „Sie fuhr gern auf Messen und hat sich jedes Jahr eine neue Puppe gekauft“, erinnert sich Anni Bienert.

Die Leidenschaft für amerikanische Sportwagen der Marke Corvette teilte Irene Bartz mit ihrem Mann. Gemeinsam kaufte, reparierte, tauschte und verkaufte das Ehepaar die US-Flitzer, fuhr damit in Urlaub und tat sich im Corvette-Club Deutschland mit Gleichgesinnten zusammen.

Doch Irene Bartz war auch eine Kämpferin. Als vor vier Jahren nicht nur sie selbst, sondern auch ihr Mann eine Krebsdiagnose erhielt, ließ sie sich nicht unterkriegen. „Sie hat nicht aufgegeben“, erinnert sich Anna-Maria Neider, die ehemalige Aufkirchener Rektorin. „Sie war ein sehr positiver, dem Leben aufgeschlossener Mensch.“

Ihren Lothar musste Irene Bartz bereits einige Monate nach seiner Erkrankung zu Grabe tragen. Doch auch dieser Schmerz konnte sie nicht umwerfen. Statt im vorauseilenden Gehorsam selber das Leben einzustellen, tat sie Dinge, die in die Zukunft wiesen, und blieb gesellig. Sie ließ Reparaturen und Verschönerungen an ihrem Haus durchführen, ging weiterhin zum Stammtisch ihrer früheren Kolleginnen und beteiligte sich an Ausflügen des Corvette-Clubs. „Sie hat das Leben genossen, solange es ging“, sagt Anni Bienert.

Zeit ihres Lebens gut aussehend und gepflegt, mag sie darunter gelitten haben, von der Krankheit gezeichnet zu sein. Doch sich deswegen zu verkriechen, lag nicht in ihrer Natur. Kürzlich hat Irene Bartz im Alter von 69 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren. (os)