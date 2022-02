Trinkgeld aus dem Schnelltest-Zentrum geht an die Tierfreunde

Teilen

Bei der Spendenübergabe (v.l.): Marion Gleißner (Schatzmeisterin Tierfreunde), Susanne und Analena Haider (Mahavi-Group) mit Kaninchen Wölkchen und Tierpfleger Hans Troidl. © mm

Die Corona-Pandemie beschert den Brucker Tierfreunden eine überraschende Spende: Die Mitarbeiter des Schnelltestzentrums aus der Marthabräu-Festhalle haben ihr Trinkgeld gesammelt und den Tierfreunden übergeben.

Maisach – Für die Tierfreunde war das eine große Überraschung, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. Dass sich mittlerweile auch Unternehmen bei ihnen melden, die ihre Arbeit unterstützen wollen, freut sie ganz besonders. Denn das Geld wird dringend benötigt.

Die Station, welche bereits seit 2006 provisorisch auf dem Grundstücks des ehemaligen Wasserwerks in Überacker untergebracht ist, ist in die Jahre gekommen. Für die Tiere und auch die vielen Sachspenden gibt es einfach viel zu wenig Platz. Durchgehend ausgelastet und am Limit, sagen die Tierfreunde. Und auch für die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer gibt es keinen anständigen Aufenthaltsraum. Deshalb wollen die Tierfreunde ein ordentliches Kreistierheim errichten.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Doch solange ein solches nicht in Aussicht ist, müssen sie das Beste daraus machen. Aktuell ist ein Kaninchen-Außengehege in Planung. Mit dem Trinkgeld, welches von Mitarbeitern des Schnelltestzentrums der Mahavi-Group persönlich übergeben wurde, ist das neue Kaninchen-Gehege nun vollständig finanziert.

„Damit gehen wir einen großen Schritt in die richtige Richtung“, sagt Andrea Mittermeir, Vorsitzende und Tierheimleiterin. Und das nächste Projekt ist bereits in Planung: Ein Katzenwald soll entstehen für die Dauergäste und schwer vermittelbaren Katzen. Weitere Infos zu den Brucker Tierfreunden auf www.tfbl.de, unter Telefon (08135) 994382 und per E-Mail an hallo@tfbl.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.