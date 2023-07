Sportliche Heimat seit 50 Jahren

Von: Helga Zagermann

Ehrung: Vorsitzende Gabriele Plutka (r.) und (v.l.) Vize Markus Gschwandtner dankten den treuen Mitgliedern Richard Schmotz, Gerhard Landgraf, Eberhard Laspe und Christine Gröbl, die seit 50 Jahren im Verein sein. © TSV Gernlinden

Der TSV Gernlinden kommt dieses Jahr gar nicht mehr aus dem Feiern heraus. Erst gab es ein großes Fest zum 75-jährigen Bestehen des Vereins, nun folgte eine weitere Party zum 50. Geburtstag des Sportheims.

Gernlinden - Bei bestem Wetter zeigten die Kinder der Tanzabteilung, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben. Die Zuschauer sahen Showdance und Gardetanz. Die Erwachsenen der Line-Dance-Gruppe boten ebenfalls ein Stück dar. Danach staunten die rund 150 anwesenden Mädchen und Buben, die im Verein tanzen, turnen und sporteln, dann selbst: Nämlich bei der Show der Bauchrednerin Tala Glück, die mit ihren Puppen zu Gast war.

Später wurden langjährige Mitglieder geehrt – sie sind im Verein, seit es das Sportheim gibt. Bevor das Haus 1973 bezogen werden konnte, waren die Mannschaften an mehreren Stellen im Ort untergebracht. Die Fußballer etwa zogen sich lange im Haus des Zweiten Vorsitzenden Georg Winterholler um. Bei den Ehrungen wurden auch Erinnerungen ausgetauscht. Eine Urkunde ging an Altbürgermeister Gerhard Landgraf. Er hat den Bau des Vereinsheims in seinem ersten Mitgliedsjahr miterlebt.

Nach einigen Umbauten beherbergt das Vereinsheim derzeit Mitglieder der Abteilungen Fußball, Kegeln, Tanzen sowie Turn-, Freizeit- und Gesundheitssport. Seit diesem Jahr wird an den neu geschaffenen Stationen Beachvolleyball und Calisthenics trainiert. Für die Zukunft ist geplant, das Vereinsheim energetisch zu sanieren und eventuell mit einer Solaranlage zu versehen. Vorsitzende Gabriele Plutka: „Das gesamte Vereinsgelände soll weiterhin ein Ort der Zusammenkunft und des Sports sein und allen Mitgliedern eine Heimat für Bewegung und Gespräche bieten.“

Nach den Ehrungen unterhielt der Kabarettist Lukas Boborzi die Zuhörer. Am Abend sorgte Alleinunterhalter Uwe Strobl für den Ausklang des Festes.