Über Zivilcourage und Krisenbewältigung

Beim Neujahrsempfang der CSU (v.l.): Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch, Ursula Münch, Ortsvorsitzende Silvia Heitmeir und Bezirksrätin Gaby Off-Nesselhauf. © mm

Die CSU Maisach hatte zum Neujahrsempfang ins Bürgerzentrum Gernlinden eingeladen. Rund 250 Gäste kamen – und hörten als Rednerin Ursula Münch, die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing.

Maisach – In ihrem Beitrag sprach Münch unter anderem von der Verpflichtung eines jeden Bürgers, sich nicht als schweigende Mehrheit wegzuducken, wenn sich Einzelne in Randgruppen radikalisieren. Sondern die schreiende Minderheit in ihre Schranken zu weisen. „Es ist wichtig, seine eigene politische Urteilskraft zu stärken und Zivilcourage zu zeigen“, sagte Münch.

Ein negativer Trend sei die Abwendung der Bevölkerung von den etablierten Parteien. Diese müssten sich aber besser darstellen, um den gesellschaftlichen Wandel mit dem nachlassenden Zusammenhalt entgegenzusteuern. Die gesellschaftlichen Leitplanken gingen verloren – und in diesem Vakuum fänden Extremisten und Störer ihren Platz, führte Münch aus. Die Politik müsse zwar Erwartungen unterstützen, aber den Bürgern könne nicht alles abgenommen werden. „Sie müssen auch mehr Verständnis für die Kerngeschäfte der Politik entgegenbringen.“

Bürgermeister Hans Seidl betonte in seinem Grußwort: „Krisen muss man mit einem starken Willen begegnen, um mit Mut, Kreativität, Ausdauer und Motivation zukunftsorientierte Lösungen finden.“ Die geladenen Gäste aus Ehrenamt, sozialen Berufen und Vereinen seien „ein Garant, diese Herausforderungen verantwortungsbewusst anzunehmen“.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Duo Tonart mit Florian Lang und Ulrich Bauer. Die Frauenunion hatte für das Büffet gesorgt.

