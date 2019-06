Party-Marathon und volles Bierzelt zur Fahnenweihe

110 Vereine und 2000 Besucher kamen am Sonntag zur Fahnenweihe des Burschenvereins nach Überacker. Der Festtag war der Höhepunkt einer ganzen Woche mit Partys und Kabarett.

Überacker – Es ist der Moment, auf den die Überackerer Burschen so lange hin gefiebert haben: Die Besucher stehen auf den Bänken, klatschen, die Mädels schwenken ihre Blumensträuße, alle jubeln: Auf der Bühne spielt „Shout“ ACDC, während die Burschen, ihre Festdamen und der Patenverein, der Mädchenverein Welshofen (Kreis Dachau), ins Festzelt marschieren. Allen voran geht Anton Schwarzmann und schwenkt stolz die neu geweihte Fahne.

Vier Tage Party-Marathon zur Fahnenweihe des Burschenvereins

Seit September 2016 hat der Burschenverein Überacker mit seinen rund 40 Mitgliedern schon seine Fahnenweihe vorbereitet – am Wochenende war es endlich so weit. „Es war viel Stress“, sagt Burschenvorstand Marco Ottillinger (21). „Jetzt sind wir einfach nur froh, dass alles gut gelaufen ist, wir sind wirklich völlig zufrieden“, erklärt er auch ein wenig stolz.

+ Präsentieren stolz ihre neue Fahne: Kniend links Tobias Ottillinger und rechts Marco Ottillinger (1. Vorstand). © Weber

Vier Tage lang wurde gefeiert: Bereits beim Bieranstich prophezeite Maisachs Bürgermeister Hans Seidl (CSU), dass sich der Burschenverein mit diesem Fest „in die Geschichtsbücher der Gemeinde einschreiben“ würde. Tatsächlich wird man in Überacker wohl noch lange an das Großereignis zurück denken. Denn das ganze Dorf war vergangene Woche auf den Beinen: Nach dem Bieranstich fanden eine 90er-Jahre-Party sowie ein Kabarettabend mit Wolfgang Krebs und den Bayerischen Löwen statt.

2000 Besucher kamen zur Feier der Fahnenweihe nach Überacker

Höhepunkt war jedoch zweifelsohne der Festsonntag, zu dem rund 110 Vereine und 2000 Besucher gekommen waren. Bereits früh morgens zogen die Burschen bei einem Weckruf mit der Edelweißkapelle Einsbach durch das Dorf. Anschließend gab es für alle Vereine ein Weißwurstfrühstück, bevor die neue Fahne bei einem festlichen Gottesdienst mit Pater Benjamin Pathrose Sahaya, Gemeindereferentin Katharina Hofmann und dem ehemaligen Gemeindereferenten Gerhard Zanker den kirchlichen Segen erhielt.

„Der Burschenverein hat auch einen soziologischen Auftrag für das ganze Dorfgeschehen“, erklärte Zanker. „Er bringt die Leute zusammen und gewährleistet, dass Überacker auch die nächsten 1200 Jahre so lebendig bleibt, wie es jetzt ist“, sagte er.

Umzug zur Fahnenweihe in Überacker war drei Kilometer lang

Bei vielen Aktionen werden die Burschen künftig von ihrer Fahne begleitet. Schutz solle sie bieten, an schöne Zeiten erinnern und ein Zeichen für Verbundenheit und Freundschaft sein, waren die Wünsche, die Fahnenmutter Michaela Zimmermann, Fahnenbraut Sandra Niederreiter und die Patenvereinsvorsitzende Franziska Eisenhofer vom Mädchenverein Welshofen vorbrachten. Als Erinnerung an das Fest brachten sie Bänder an die Fahne an. Zwei weitere Bänder widmen die Burschen Spendern sowie Verstorbenen des Vereins.

+ Stolz gehen die Patinnen des Mädchenvereins aus Welshofen voran. Gleich dahinter die neu geweihte Fahne. © Weber

Am Nachmittag konnten die Burschen dann ihre Fahne gleich zum ersten Mal mitführen: Bei dem drei Kilometer langen Umzug durch das Dorf war sie natürlich dabei. Danach wurde noch ausführlich gefeiert.

Mädchenverein aus Welshofen lädt die Burschen aus Überacker zum Grillen ein

Eines ist jetzt schon sicher: Die Fahnenweihe ist nicht das letzte Fest, zu dem sich der Burschenverein und sein Patenverein treffen werden: Der Mädchenverein Welshofen hat die Überackerer Burschen als Gastgeschenk zu einem Grillfest in den Dachauer Landkreis eingeladen.

Auch auf dem Food Truck Festival in Fürstenfeldbruck war am Wochenende die Hölle los.