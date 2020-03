Langfinger stehlen Fußballtor 

Manchmal werden Fußbälle oder - nach dem Gewinn eines wichtigen Spiels - Rasenstücke geklaut. Diebe haben jetzt gleich ein ganzes Fußballtor mitgehen lassen.

Überacker - Die Fußballer des SV Rotweiß Überacker beklagen den Verlust eines Tores. Diebe haben in der Nacht auf Samstag sämtliche vier Tores des Platzes abgebaut und am Straßenrand zum Abtransport bereit gestellt. Eins haben sie tatsächlich weggefahren, dann müssen die Diebe offensichtlich gestört worden sein. Denn die restlichen Drei standen am Samstagmorgen noch an der Straße. Die zuständige Polizei Olching hofft jetzt auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 81 42) 2930 melden sollen.

