Überlastung im Maisacher Rathaus: Die Anträge stapeln sich

Von: Helga Zagermann

Teilen

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Im Maisacher Rathaus stapeln sich nach vor wie die Anträge der Gemeinderatsfraktionen: Über 100 sind es derzeit. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Maisach – Das Problem ist nicht neu. Bereits im Januar 2020 hatte Rathaus-Amtsleiter Peter Eberlein dem Gemeinderat von einer Antragsflut berichtet. Die Fraktionen konnten die damals genannte Zahl von über 80 Anträgen in etwa abschätzen, hatten sie sie doch selbst nach und nach im Rathaus eingereicht.

Eberlein hatte die Stapel damals auf die zwei Monate später anstehenden Kommunalwahlen zurückgeführt: Vor Wahlen würden die Aktivitäten von Parteien und Wählergruppierungen stets zunehmen. Die Pandemie tauchte dann erst im März 2020 als weiteres Problem auf. Viele Anträge liegen jetzt, zweieineinhalb Jahre später, noch immer – teilweise sind es alte, zwischenzeitlich wurden aber auch viele neue eingereicht. In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause nannte Eberlein eine Zahl von „über 100 – die liegen uns im Schoß, das macht uns auch keinen Spaß“. Der Rathaus-Amtsleiter hatte auf eine Anfrage von Patrick Götz (Grüne) geantwortet: Der hatte wissen wollen, wie es um die Grünen-Anträge zu Jugendtreff und einer Akademie für Erzieher stehe.

Themen nach der Sommerpause Das geplante Windrad bei Prack soll der Maisacher Gemeinderat laut Bürgermeister Hans Seidl (CSU) in einer Sitzung im September auf den Weg bringen. Man könne dann den Aufstellungsbeschluss fassen. Seidl betonte, man prüfe weitere Windrad-Möglichkeiten – und zwar über den bereits angedachten Standort Malching II hinaus.

Im Herbst soll zudem eine Informationsveranstaltung zum Thema Wärmeversorgung der Gemeinde stattfinden. Stichwort: Geothermie.

Der Auslobungstext für den städtebaulichen Wettbewerb zur Nachnutzung des Kasernengeländes Fürstenfeldbruck soll dem Maisacher Gemeinderat – Stand jetzt – in einer Sitzung Anfang Oktober vorgestellt werden. Zudem wird es dann um den Neubau der Fußgängerbrücke über die Bahngleise in Gernlinden gehen. Anfang November steht eine Klausur an: Thema sind dann die festzulegenden Bausteine für nachhaltiges Bauen (wir berichteten).

Und auch für Anfang Januar 2023 hat Bürgermeister Seidl schon Pläne: Dann werde sich der Gemeinderat mit Städtebauförderung beschäftigen.

Dringende Themen hatten Vorrang

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) ergänzte: „Auch andere Themen ruhen derzeit.“ Das Problem sei zuletzt gewesen, dass Dringendes im Bereich der Kindertagesstätten abzuarbeiten war. Seidl nannte die zweigruppige Krippe im Seniorenheim in Maisach, für die ein neuer Träger gefunden werden musste. Dann fehlte Personal im Kinderhaus „Tausendfüßler“ an der Pfarrer-Betzl-Straße. Und schließlich habe man eine Modulanlage am Strasserwinkel „aus dem Boden gestampft“. Nicht zu vergessen die Vorbereitungen für das geplante Kinderhaus an der Brucker Straße in Gernlinden. Seidls Fazit: „Die Arbeit im Rathaus ist ein Wahnsinn.“ Alles werde zudem immer aufwändiger.

Hartmut Hombach (Grüne) sagte dazu, dass man solche Probleme den Antragstellern mitteilen könne – wie es jetzt geschehen sei. Seidl versprach für die Zukunft eine bessere Kommunikation. Dass die Stapel bald schrumpfen, ist nicht zu erwarten. Denn der Rathauschef hatte am Ende der Gemeinderatssitzung aufgezählt, welche Termine und Themen den Gemeinderat nach der Sommerpause erwarten.