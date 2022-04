Klima-Check vor Ort: Unbekannte Pflanzen, ungenutzte Quellen

Von: Helga Zagermann

Das Silphie-Versuchsfeld nahe dem Rewe-Supermarkt in Maisach ist etwa 300 Quadratmeter groß: Als Referenz für die Wuchshöhe hat der Rathaus-Umweltsachverständige Eugen Bachhuber Andreas Meßner vom Bauamt vor den Pflanzen platziert. Die Silphie gilt als Energiepflanze für Biogasanlagen und bietet wegen ökologischer Vorteile eine Alternative zum Maisanbau. © Gemeinde Maisach

Klimaschutz hat in Maisach viele Dimensionen: von der kleinsten Blumenwiese bis zum riesigen Windrad. Um ans Ziel zu gelangen, gibt es ganz unterschiedliche Ansätze: Während manche vorrangig an die Umsetzung technischer Lösungen denken, haben andere eher das „Nichtstun“ im Sinn: keine Flächen zubauen, keine Bäume fällen.

Maisach – Am Rand von Maisach sprießt eine Klimaschutz-Hoffnung: Auf einem kleinen Versuchsfeld blüht bald die Silphie, eine Pflanze, die wie eine kleine Sonnenblume aussieht. Sie könnte Energieträger für Biogasanlagen werden – statt Mais. Weil die Silphie blüht, bietet sie Nahrung für Insekten. Als Dauerkultur wächst sie im Vergleich zu Mais jedes Jahr von selbst. Sie braucht wenig Dünger und kaum Pflanzenschutzmittel.

Wegen dieser Vorteile hat Eugen Bachhuber, Umweltbeauftragter im Rathaus, das Feld nahe dem Rewe-Supermarkt angelegt. Er will damit Landwirte überzeugen. Ein paar Gespräche mit Bauern hat Bachhuber dazu schon geführt. Er hofft, dass bald auch in Maisach aus Silphie statt aus Mais Biogas entsteht. Derweil erntet ein Bauer das Feld ab und verfüttert die Pflanzen an seine Tiere.

Die Energiepflanze dürfte vielen noch gar nicht bekannt sein. Dagegen ist mittlerweile allen klar, nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine, dass Energie-Autarkie ein wichtiges Ziel ist – auch für den Klimaschutz. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) will diese Selbstständigkeit für seine Gemeinde erreichen. „Das ist machbar“, sagt er, „vor allem wenn wir noch mehr die Windkraft nutzen.“ Eine weitere Anlage ist wie berichtet geplant.

Viel Potenzial auf den Dächern

Schon jetzt zeigt sich beim Blick auf die Energieversorgung, dass Maisach breit aufgestellt ist: Es gibt das vorhandene Windrad auf Malchinger Flur, fünf Wasserkraftwerke in der Maisach, zwei Biogasanlagen (eine mit Nahwärmenetz in Frauenberg und eine gewerbliche in Zötzelhofen) und bald drei große Photovoltaik/PV-Freiflächenanlagen. Die Anlage in Malching schafft fünf Megawatt, die in Maisach-West nach der derzeit laufenden Erweiterung dann zwölf, aus Germerswang sollen sieben Megawatt dazu kommen.

Damit kommt man weit, wie ein Blick auf den Energiemonitor auf der Homepage der Gemeinde zeigt (siehe Kasten). Wichtig sind Seidl aber auch die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden (erfolgt zum Beispiel bei beiden Grundschulen mit Turnhallen) und die entsprechende Ausrüstung von gemeindlichen Neubauten: Dach-PV-Anlagen, Blockheizkraftwerke, Grundwasserwärmepumpen. Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Verkehr sind in seinen Augen E-Ladestationen, Car-sharing, Radwegausbau, Mobilitätsstationen mit Leihrädern und die gemeindefinanzierten Buslinien, damit immer mehr Menschen ihr Auto stehen lassen.

Gottfried Obermair (FW), Energiereferent im Gemeinderat und Chef des Energiewendevereins Ziel 21, findet auch, dass Maisach besonders gut ist „bei Sanierungen kommunaler Gebäude und dem Ausbau regenerativer Energien“. Und er sagt: „Wir sind nicht am Ende: Viele Dächer sind noch frei für PV-Anlagen.“ In diesem Bereich gebe es großes Potenzial. „Oft bin ich überrascht, wie lange die Leute warten.“ Wenn die Ausrichtung des Daches gut sei und keine Verschattung drohe, rate er immer zur PV-Anlage. Wer dann noch eine Wärmepumpe ins Haus einbauen lasse, tue schon viel für die Umwelt.

Von Hecken und Gräben

Eugen Bachhuber setzt sich schon seit 30 Jahren im Rathaus für die Umwelt ein. Klimaschutz hängt für ihn eng mit Artenschutz zusammen. Er hatte Anfang der 1990er-Jahre begonnen, auf Maisacher Fluren ein Heckenverbundsystem aufzubauen – „jedes Jahr eine Hecke“. Damals waren sogenannte Ausgleichsflächen – wenn Natur durch Baumaßnahmen zerstört wird, muss an anderer Stelle Ersatz geschaffen werden – noch gar nicht gesetzlich vorgeschrieben. Doch ihm sei klar gewesen, dass Flora und Fauna Unterstützung brauchen, wenn immer mehr Flächen für Landwirtschaft, Wohnen und Gewerbe verbraucht werden.

Auch durch Renaturierungsmaßnahmen an der Maisach und bei Gräben hat sich Bachhuber bei Landwirten nicht immer beliebt gemacht. Doch der Erfolg gibt ihm recht: Paradebeispiel ist der Frauenberger Graben, der vor knapp 30 Jahren in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt wurde. „Jetzt wächst da ein wunderbarer Schilfstreifen mit viel Lebensraum entlang des kleinen Bachs“, sagt Bachhuber. Seit der Renaturierung musste der Graben nicht mehr geräumt werden – die Natur reguliert das selbst, wenn man ihr den Raum lässt.

In Bachhubers Augen kann auch „Nichtstun“ Klimaschutz bedeuten: etwa indem man Bäume stehen lässt. Daher hatte er sich für die Einführung der Baumschutzverordnung für Gernlinden eingesetzt, die inzwischen auf den Hauptort Maisach ausgedehnt wurde.

Das „Nichtstun“ als Handlungsempfehlung

Heike Demant gibt ihm Recht: Die Baumschutzverordnung habe Gernlinden und dem Klimaschutz gutgetan. Die Umweltreferentin mahnt aber an, dass Bauausschuss und Gemeinderat die Verordnung ernst nehmen müssten. Zuletzt hätten sie sie selbst ausgehebelt.

Auch für die Grünen-Kommunalpolitikerin sind Klima- und Artenschutz verbunden. Leider sei Letzterer zuletzt oft untergegangen, sagt Demant. Ein Beispiel dafür sind Gebäudesanierungen. Wenn man klimagerecht gedämmte Fassaden habe, fehlen Ritzen. Dann finden viele Tiere keine Nistmöglichkeiten mehr. Die Lösung sind in diesem Fall Nistkästen.

Vieles, was dem Klimaschutz helfe, gefährde die Biodiversität, so Demant: Wasserkraftwerke sind für Fische nicht passierbar, in Biogasanlagen werde Mais verfeuert, Tiere haben aber von Mais-Monokulturen wenig.

Auch Demant propagiert in Teilen das „Nichtstun“: Flächen nicht bebauen, Energie nicht verbrauchen (sparen, etwa durch LED-Lampen), keine neuen Gebäude bauen, sondern bestehende umnutzen. Weniger mähen, Wiesen blühen lassen. Keine neuen Straßen und Kreisel errichten, sondern lieber eine Umlandbuslinie einführen. Um all das zu koordinieren, brauche es wieder einen Klimaschutzmanager im Rathaus.

Blick auf den Energiemonitor: Selbstversorgungsgrad von 51 Prozent im Jahresdurchschnitt

Auf www.maisach.de findet sich seit einiger Zeit der sogenannte Energiemonitor: Er zeigt den Energie-Ertrag und -Verbrauch von privaten Haushalten, öffentlichen Einrichtungen und Gewerbeanlagen. Bürgermeister Hans Seidl ist stolz darauf, dass Maisach im Jahresschnitt zuletzt einen Selbstversorgungsgrad von rund 51 Prozent aus regenerativer Erzeugung schaffte (Januar bis Dezember 2021). „Unser Ziel sind stabile 100 Prozent.“ An guten Tagen mit viel Wind und/oder viel Sonne reicht es auch mal für 150 Prozent.



Doch das Problem seien fehlenden Speicherlösungen und die Stabilität. Auf Wind und Sonne könne man sich eben nicht verlassen. Daher, so Seidl, wolle man zukünftig zwei weitere Möglichkeiten der konstanten Energielieferung ausloten: erstens Geothermie (in Maisachs Süden), zweitens Fernwärme vom Abfallheizkraftwerk in Geiselbullach (besonders mit Blick auf eine mögliche Bebauung des Fliegerhorsts). Ziel sei also, die Energieerzeugung auszubauen („mehr geht immer“), um Schwankungen ausgleichen zu können. zag

