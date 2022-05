Vandalismus an Maisacher Bahnhöfen wird zum Problem - Sicherheitswacht im Gespräch

Von: Ulrike Osman

In manchen Kommunen gibt es eine Sicherheitswacht.

Als Maßnahme gegen Vandalismus denkt man in Maisach über die Einrichtung einer Sicherheitswacht nach.

Maisach- Wie Bürgermeister Hans Seidl (CSU) bei der Bürgerversammlung in Malching berichtete, werde sich der Gemeinderat im Juni von einem Experten der Polizei informieren lassen.

Zerstörte Schaukästen und Schmierereien

Nach Seidls rund eineinhalbstündigem Bericht aus der Gemeinde machte ein Teilnehmer in der Diskussionsrunde seinem Ärger über den häufigen Vandalismus am Malchinger S-Bahnhof Luft. Alle paar Wochen seien die Schaukästen zerstört, weil jemand Flaschen dagegen geworfen habe. Der Fahrkartenautomat werde mit schwarzer Farbe beschmiert, der Münzschlitz mit Kaugummi verklebt. „Ich finde das störend und belastend für die Bürger“, so der Malchinger.

Er habe beobachtet, dass sich am Bahnhof öfter Jugendliche treffen. „Sie reisen mit der S-Bahn an, trinken Bier und fahren wieder.“ Zurückbleiben würden leere Flaschen. „Ich habe dafür kein Verständnis“, so der Bürger. Er regte an, dass die Gemeinde gemeinsam mit der Deutschen Bahn etwas unternimmt. Am besten sei es, eine Videoüberwachung einzurichten. „Eine Kamera für 1000 Euro würde langen.“

Aufzüge kaputt und verschmutzt

Seidl erwiderte, entsprechende Bestrebungen habe es schon einmal gegeben. Man habe damals bei der Bahn und dem Bayerischen Innenministerium angefragt, ob eine Videoüberwachung generell möglich sei. „Da gibt es Befürworter und Gegner“, so der Bürgermeister. Letztlich sei der Gedanke von Bahn und Freistaat aber nicht weiterverfolgt worden.

Vandalismus sei allerdings auch an anderen Stellen der Gemeinde ein Problem, räumte Seidl ein. Regelmäßig betroffen sind offenbar die S-Bahn-Stationen in Maisach und Gernlinden. Hier sei laufend der Aufzug verschmutzt oder kaputt, was Menschen mit Behinderung oder sonstiger Mobilitätseinschränkung vor Probleme stelle.

Deshalb denkt die Gemeinde nun über die Einrichtung einer Sicherheitswacht nach. „Dann hätte man jemanden, der das Gebiet bestreift“, so Seidl. Vandalismus-Vorfälle könnten direkt an die Polizei weitergemeldet werden. Im besten Fall würden die Fälle aber zurückgehen. „Die reine Präsenz hilft schon“, zeigte sich der Rathauschef überzeugt. Im Juni werde ein Beamter der Polizeiinspektion Olching im Gemeinderat über das Thema referieren.

Neuer Standort für Malchinger Feuerwehr

Sepp Strauß, der zu Beginn der Versammlung für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement geehrt wurde, sprach ein mögliches gemeinsames Feuerwehrhaus für Malching und Germerswang an. Die Wehren würden ohnehin schon zusammen arbeiten. Einen Standort sieht Strauß auf einem freien Grundstück auf der Nordseite des Bahnhofs.

Die Gemeinde hat laut Seidl jedoch südlich des Bahnhofs einen Standort für die Malchinger Wehr im Auge. Zu einer Zusammenlegung äußerte er sich nicht. „Was sich entwickelt, muss man schauen.“ os

