Verbotsschild im Feld legt Mähdrescher lahm

Von: Angela Walser

Ein Mähdrescher fuhr in Maisach bei der Ernte über ein Halteverbotsschild. Die Stange verkeilte sich in der Maschine. Der Fall landete nun vor Gericht. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Während der Rapsernte tat es im Mähdrescher plötzlich einen lauten Schlag. Der Fahrer war über ein Verkehrsschild geholpert, das im Feld lag. Nun streitet sich der Besitzer mit der Gemeinde Maisach über den Schaden – dabei kam heraus, warum das Schild überhaupt mitten im Feld lag.

Maisach/München – Der Vorfall aus dem Juli 2020 klingt im ersten Moment kurios. Jetzt beschäftigt er allerdings das Landgericht München II. Der Maschinen-Besitzer will von der Gemeinde rund 11 000 Euro Schadenersatz – wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

Passiert ist das Malheur an der Verbindungsstraße zwischen Rottbach und Unterlappach, zwei Dörfer, die verwaltungstechnisch zu Maisach gehören. Dort steht auf einer Anhöhe eine mehrere hundert Jahre alte Linde. Sie ist ein beliebter Aussichts- und Treffpunkt. Während und nach dem ersten Lockdown hatten junge Leute die Stelle zum verschwiegenen Partyfleckerl erkoren.

Dabei ließen sie oft ihren Abfall achtlos im Feld liegen. Dem Landwirt, dem das Areal gehört und der Gemeindeverwaltung war der Treffpunkt auch deshalb bald ein Dorn im Auge. Damit die Feierwütigen wenigstens nicht direkt dort parken konnten, wurden vor und hinter der Linde mobile Halteverbotsschilder aufgestellt.

Doch die Schilder waren eines Tages spurlos verschwunden. Die Gemeinde schickte zwei Mitarbeiter los. Die Männer suchten an der Straße und am Feldrand in einem Radius von etwa 50 Metern um die Linde. Ins Rapsfeld selbst gingen sie nur ein paar Meter. Der Raps stand bereits etwa 1,20 Meter hoch. „Wir wollten nicht alles zusammentrampeln“, sagte ein 55-Jähriger als Zeuge vor Gericht.

Mähdrescher-Unfall in Maisach: Verkehrsschild verkeilt sich in Erntemaschine

Die Gemeindearbeiter erklärten, sie hätten damals geglaubt, dass die Unbekannten, die die Schilder entfernt hatten, diese mitgenommen hätten. Das sei im Ort schon einmal passiert. „Es gab auch keine Spuren, die in das Feld führten“, erklärte der Zeuge.

Tatsächlich lagen die Schilder zwischen 100 und 200 Meter von der alten Linde entfernt. Als der Mähdrescher mit der Ernte begann, erfasste er eines davon bereits bei der ersten Runde. „Es war ein Höllenschlag“, erinnerte sich der Fahrer. Ihm war sofort klar, dass irgendein Fremdkörper in seine Maschine geraten war. Ein Stein konnte es nicht sein. „Raps wird in einer Höhe von 30 bis 60 Zentimetern abgeerntet“, erklärte er.

Am schlimmsten setzte der Maschine die etwa drei Meter lange Stange zu, an der das Schild montiert war. Das Verbotszeichen selbst spuckte der Mähdrescher schnell wieder aus, als der Fahrer den Rückwärtslauf einlegte. Doch die Stange klemmte unverrückbar fest. Der Mähdrescher wurde auf einen Bauernhof gefahren. Mehrere Männer mussten das Metallteil aus der Maschine herausflexen.

Eine riesige Aktion. Für die Frage, ob die Gemeinde haftbar ist, ist allerdings etwas anderes entscheidend: Wo genau lag das Schild, als die Kollision passierte? Denn die Entfernung von Straße und Linde ist ausschlaggebend, ob es für die Gemeindearbeiter zumutbar und damit verpflichtend gewesen wäre, einen größeren Bereich abzusuchen.

Mähdrescher-Unfall in Maisach: Fahrer fuhr ahnungslos über das Rapsfeld

Vielleicht wäre der Vorfall auch vermeidbar gewesen, hätte der Grundstücksbesitzer den Pächter gewarnt, dass zwei Schilder verschwunden waren. „Man tastet sich dann heran“, sagte der Fahrer des Mähdreschers. Doch der Grundstücksbesitzer hatte keine Ahnung, wann der Bauer ernten würde. Und so lenkte der Fahrer die Erntemaschine ahnungslos ins Rapsfeld.

Nach der Kollision fand man das zweite Schild in unmittelbarer Nähe. Aus Sicht des Klägers hätte zumindest dieses Schild beim Kontrollgang der beiden Gemeinde-Mitarbeiter gesehen werden müssen. Doch auch ein weiterer Kollege, der sich bei einer privaten Fahrt entlang des Rapsfeldes noch einmal intensiv umgeschaut hatte, hatte nichts gesehen. „Wir laufen ja nicht den ganzen Acker ab“, sagte er vor Gericht.

Wie der Prozess entschieden wird, ist offen. Die Richterin hat sich Bedenkzeit bis zum 1. April erbeten. Ein Vergleich erscheint ziemlich unwahrscheinlich. Dennoch will sich die Anwältin bei der Haftpflicht-Versicherung der Gemeinde erkundigen, ob eine 50:50-Aufteilung der Kosten in Frage kommt.

