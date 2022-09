Verdacht gegen Bauunternehmen: Wirbel um Tauschgeschäft

Von: Helga Zagermann

Das Rathaus in Maisach. © mm

Seit Jahren arbeitet die Gemeinde Maisach mit der Karl-Gruppe aus Hengersberg (Kreis Deggendorf) zusammen: bei der Konversion des alten Flugplatzes, samt (mittlerweile gescheiterten) Plänen, die Traber von München-Daglfing nach Maisach zu verlegen. Kooperation gab es beim Rückbau des Flugplatzes zur Umwandlung in und Aufwertung von FFH-Flächen sowie beim Bau der Südumfahrung.

Maisach – Seit Juli ermitteln Kripo und Staatsanwaltschaft gegen das Unternehmen. Es steht der Verdacht des Betrugs im Raum und der Verdacht illegaler Entsorgung von Bauschutt in einer Kiesgrube im Kreis Passau.

Soll die Gemeinde Maisach weiter mit dem Unternehmen verhandeln? Diese Frage stellen sich die Grünen. Und das hinterfragte auch eine Bürgerin in der Aktuellen Viertelstunde zu Beginn der Gemeinderatssitzung. Daher nahmen Bürgermeister Hans Seidl (CSU) und Amtsleiter Peter Eberlein Stellung.

Hinweis auf Unschuldsvermutung

„Ich bin besorgt, dass die Gemeinde plant, mit der Karl-Gruppe langjährige Geschäftsbeziehungen aufzunehmen“, hatte die Bürgerin gesagt. Seidl antwortete darauf später in der Sitzung, als es um die Verlagerung des SC Maisach auf die der Karl-Gruppe gehörende Traberfläche ging: „Wir verhandeln mit dem Grundstücksbesitzer Karl, nicht mit dem Bauunternehmer Karl.“ Zudem gelte während laufender Ermittlung die Unschuldsvermutung.

Matthias Weiss (Grüne) wies darauf hin, dass das nicht ganz richtig sei. Ja, man habe vor, mit dem Grundeigner Karl Flächen zu tauschen. Aber: Die Wohnbebauung auf dem jetzigen SC-Gelände und der im Deal angedachte Neubau des neuen SC-Sportparks würde der Bauunternehmer Karl übernehmen. „Das ist ein Riesen-Unterschied.“ Er wolle nicht, dass die Gemeinde Maisach in Abhängigkeit gerate. Andere Kommunen hätten bei so etwas schlechte Erfahrungen gemacht. Am Ende habe nur die Karl-Gruppe profitiert.

Eberlein sagte, es stehe den Maisachern nicht zu, die Vorwürfe gegen die Firma zu bewerten. Fakt ist: Ermittelt wird gegen die Karl-Bau-GmbH, eine Tochter der Karl-Unternehmensgruppe. Laut Eberlein haben die bisherigen Ansprechpartner des Unternehmens das Maisacher Rathaus schon am Tag nach der Hausdurchsuchung in Hengersberg umfassend über die Vorgänge informiert.

Seidl ergänzte: „Ich sehe moralische Bedenken, aber keine geschäftsmäßigen.“ Seidl und Eberlein sagten, man hinterfrage die Verhandlungspartner der Kommune stetig. Das werde man künftig noch genauer tun. Auch der Anwalt der Gemeinde sei sensibilisiert.

Karl-Gruppe hält an Projekt in Maisach fest

Eine Sprecherin der Karl-Gruppe betont auf Tagblatt-Anfrage: „Herr Karl hat deutlich gemacht, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vollumfänglich aufklären will.“ Bei der bisherigen Berichterstattung handele es sich „um einen Mix aus Verdachtsberichterstattung und medialer Vorverurteilung“. Ermittelt werde nur gegen die GmbH, es gehe „um Vorgänge bis maximal Ende 2019“. Aktuell laufende Baustellen, so die Sprecherin, seien von den Ermittlungen nicht betroffen und würden ordnungsgemäß, unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften, durchgeführt. Und: Die Planungen zum Projekt in Maisach und auf dem Traber-Gelände in München würden unverändert und ohne Einschränkung fortgeführt. zag