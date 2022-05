Verein will andere Art von Schule aufbauen

Von: Ulrike Osman

Sie haben Kompetenzen in den Bereichen Pädagogik, Wirtschaft, Recht und Digitales: die Vorstandsmitglieder des Vereins Innovative Bildung, (v.l.) Ralf Suhre, Pia Heininger, Julia Wegert, Andreas Wagner und Florian Heininger. © mm

Gemeckert wird viel über das Bildungssystem. Doch dass jemand sich aufmacht, neue Konzepte tatsächlich umzusetzen, ist selten.

Maisach – Pia Heininger und der von ihr mitbegründete Verein für Innovative Bildung (VIB) tun genau das. Ziel ist die Schaffung einer privaten, staatlich anerkannten Grundschule.

In dieser neuen Grundschule, die sich Pia Heininger und ihre Mitstreiter des VIB vorstellen, ist zwar der Lernstoff derselbe wie an staatlichen Schulen, nicht aber seine Vermittlung. Ein höherer Betreuungsschlüssel, ganzheitliche und individuelle Lernzugänge, Lernen ohne Druck und Angst – das sind nur einige Aspekte des Konzepts. Dass der Weg dahin lang und steinig wird, ist Pia Heininger klar. Sie müsste sich das nicht antun, aber sie will zeigen, „dass es eine bessere Schule gibt“.

Einschneidendes Erlebnis

Die 38-Jährige ist überzeugt davon, dass es keinen Sinn hat, auf Veränderungen von oben zu warten. Reformen im Bildungsbereich müssten immer von unten angestoßen werden. Heininger arbeitet seit 16 Jahren in ihrem Beruf. Sie unterrichtet an der Grundschule in Gernlinden und das gern – ihre Idee sei nicht daraus entstanden, dass sie an ihrer aktuellen Schule Missstände erlebe, betont Heininger.

Auch in ihrem Referendariat und während der zehn Jahre an einer Grundschule in München-Allach war sie „sehr glücklich“, konnte sich frei entfalten und eigene Ideen einbringen. Und doch stellte sie schon im Studium einen Widerspruch fest zwischen dem, was lerntheoretisch sinnvoll ist, und dem, was in der Praxis unter den gegebenen Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann.

Bei den vierjährlichen Überprüfungen ihrer Tätigkeit bekomme sie stets sehr gute Bewertungen, berichtet die zweifache Mutter. Insofern könnte sie auch im sicheren Staatsdienst ihren Weg machen und eines Tages eine Schulleitung übernehmen. Doch Heininger möchte ihre Idee von Bildung verwirklichen, ohne Kompromisse machen zu müssen.

Schule im Aufbruch

Ein einschneidendes Erlebnis hat zu ihrer Entschlossenheit beigetragen – der plötzliche Tod ihres Bruders vor zweieinhalb Jahren. „Das hat mich zum Umdenken bewegt und ein Stückweit auch stark gemacht.“ Heininger schloss sich dem Netzwerk „Schule im Aufbruch“ an, besuchte ein Schulgründungsseminar und lernte im Rahmen einer Hospitanz die Alemannen-Schule in Baden-Württemberg kennen, die als Vorreiter einer neuen Vorstellung von Lehren und Lernen gilt.

Als sie Mitstreiter für die Vereinsgründung suchte, rannte sie bei vielen offene Türen ein. Im Vorstand sind neben Pädagogik die Bereiche Wirtschaft, Recht und Digitales vertreten – genau die Vernetzung, die Heininger auch an ihrer Schule herstellen möchte. Neben ihr und ihrem Mann Florian gehören SEO-Managerin Julia Wegert, Jurist Ralf Suhre und Software-Entwickler Andreas Wagner dazu.

Letzterer kritisiert, dass die Grundschulen bei der Digitalisierung vergessen worden seien und generell häufig veraltete Technik zum Einsatz komme. An der neuen Schule soll das anders sein. Ein Tablet für jedes Kind ist zentrales Element des Konzepts. Es ermöglicht die Arbeit an individuellen Lernplänen, eröffnet interaktive Lernzugänge und schult Medienkompetenz von Anfang an.

Auf der Suche nach Areal und Investoren

Der inzwischen rund 20 Mitglieder starke Verein möchte nun so viele Menschen wie möglich für das Projekt begeistern – Bürger, Firmen, Kommunalpolitik. Hier ist ein erster Schritt schon getan: Als Pia Heininger ihr Konzept im Maisacher Gemeinderat vorstellte, kam Beifall aus allen Fraktionen. Bis Ende Mai hofft sie auf eine Rückmeldung bezüglich eines Grundstücks. Dann müssen Investoren gefunden und das Konzept zur Genehmigung eingereicht werden. Die staatliche Anerkennung ist wichtig, um Zuschüsse zu erhalten – und die Kinder später ohne Probeunterricht an weiterführende Schulen wechseln können.

Terminhinweise

Der Verein lädt am Samstag, 14. Mai, zum Ramadama in Gernlinden. Sauber gemacht wird das Gebiet zwischen Wettersteinstraße und Waldsee. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz Waldsee. Für Verpflegung und – bei Bedarf – Handschuhe für Groß und Klein wird gesorgt. Wer den Verein kennen lernen will, kommt am Mittwoch, 25. Mai, 19 Uhr, in die Abasto-Bar. Infos auf www.innovative-bildung.bayern.