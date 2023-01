Verlagerung des SC Maisach: Suche nach alternativen Flächen

Von: Helga Zagermann

So könnte das neue Wohnquartier an der Alten Brucker Straße aussehen. Damit es entstehen kann, muss sich eine neue Heimat für den SC Maisach finden. © Visualisierung: Dragomir Stadtplanung

Die geplante Umsiedelung des SC Maisach schlägt weiter hohe Wellen im Gemeinderat. Gegen die Stimmen der Grünen hat das Gremium das Bauleitverfahren vorangetrieben, damit auf dem jetzigen Sportareal Platz für ein neues Wohngebiet wäre.

Maisach – Neu ist, dass sich die Kommune mit den Beschlüssen laut Bürgermeister Hans Seidl (CSU) maximale Freiheiten für die Vergabe an Bauträger verschafft.

Man geht also noch mehr auf Abstand zur Karl-Gruppe, gegen die die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der im Raum stehende Vorwurf: unerlaubte Entsorgung belasteten Bodenmaterials und Bauschutts.

Der Karl-Gruppe gehört das Trabergelände

Die Unternehmensgruppe Karl spielt deshalb eine Rolle bei dem Projekt, weil der Firma das Trabergelände gehört. Die Traber kommen nicht nach Maisach, mit dem Gelände kann die Firma daher wenig anfangen. Und so ist seit einiger Zeit angedacht, den SC Maisach auf das frühere Trabergelände zu verlagern. Es stand ein Tauschgeschäft im Raum: Die Karl-Gruppe könnte dafür das jetzige SC-Areal bekommen und dort Wohnbau realisieren.

Doch schon im Dezember ging der Gemeinderat auf Abstand. Es wurde betont, dass man sich auch anderen interessierten Wohnbauunternehmen öffnet. Problem bleibt aber, dass dort nur dann Wohnbau entstehen kann, wenn sich ein neuer Platz für den SC findet.

Grüne kritisieren Verquickung

So legte der Gemeinderat gegen fünf Stimmen der Grünen fest, dass für das SC-Areal westlich der Alten Brucker Straße ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Heike Demant (Grüne) sagte zur Ablehnung ihrer Fraktion, dass man für Wohnbau sei und das geplante Quartier befürworte. Aber wegen der Verquickung mit der Trabrennbahn, auf die der SC ziehen soll, und der damit angedachten Bebauung am FFH-Gebiet müsse man ablehnen.

Das geplante Wohnquartier ist rund 28 000 Quadratmeter groß. Die Fläche gehört der Gemeinde. Darauf könnten laut Planungen vom Dezember über 200 Wohneinheiten entstehen.

Was zahlen Bauträger für das SC-Gelände?

Bereits in der ersten Auslegung der Pläne können sich die Bürger einbringen. Dann will man das Gebiet Baufirmen anbieten. Sie müssen Angebote machen: Was würden sie Maisach für das Areal zahlen? Zudem müssen sie eine Ausweichfläche für den SC vorschlagen, der Gemeinde zur Verfügung stellen und darauf die Anlagen des Sportclubs auf ihre Kosten bauen.

„Das ist äußerst sauber“, sagte Seidl zu dem von ihm vorgeschlagenen Vorgehen. Matthias Weiss (Grüne) war anderer Meinung: „Das ist doch schon wieder so eine Koppelung.“ Die von Seidl vorgeschlagene Lösung gehe nur mit der Karl-Gruppe. Schließlich habe der Bürgermeister stets gesagt, dass es für den SC keine Alternative zum Trabergelände gibt.

Zum Hintergrund: Im Gemeinderat geht man davon aus, dass die Karl-Gruppe das Traberareal nur im Tausch gegen den durch sie zu realisierenden Wohnbau auf der SC-Fläche hergibt.

Neue Heimat?

Seidl widersprach Weiss. Ziel müsse sein, möglichst viele Angebote von Bauunternehmen zu bekommen. Wie man dann was gegenrechne, ob alles ein Geschäft wird oder man in mehrere Geschäfte aufteilt, entscheide alleine der Gemeinderat. Das Gremium lege „Weg, Konstellationen und Kombinationen“ fest.

Er sehe die Chance, so Seidl, dass interessierte Bauunternehmer eine andere neue Heimat für den SC als das Trabergelände anbieten. Sie könnten mit den Besitzern landwirtschaftlicher Flächen zu Lösungen kommen. Er hoffe, dass Private Grund hergeben. Vize-Bürgermeister Roland Müller (CSU) bekräftigte: „Es würde mehrere Flächen für den SC rund um Maisach geben.“

Weiss fragte nach, warum Seidl dann immer nur das Trabergelände genannt habe. Der Rathauschef antwortete, seiner Meinung nach gebe es kein anderes optimales Gelände für den Sportclub. Flächen seien zwar vorhanden, aber weiter weg vom Ort und nicht so gut angebunden wie die Traberflächen. Wenn ein Bauträger das neue Quartier an der Alten Brucker Straße realisieren wolle, müsse er mit privaten Grundeigentümern Lösungen finden.

Baurecht soll geändert werden

Zudem beschloss der Gemeinderat, für das Trabergelände die Bauleitplanung zu starten. Derzeit besteht Baurecht für eine Rennbahn mit Stallungen, Zuschauertribüne und pferdeaffines Gewerbe. Wenn man dort den SC unterbringen möchte, zudem eine Fläche für Gemeinbedarf (Schule/Kita) und einen Solarpark, muss man umplanen. Damit kann der Gemeinderat auch verhindern, dass pferdeaffines Gewerbe angesiedelt wird.

