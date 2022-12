Very Important Biertrinker zu Gast in der Brauerei Maisach

Von: Peter Loder

Teilen

Riechen und dann trinken: Crowdfunding-Investoren bei der Bierprobe. © Peter Weber

Bundesweit gibt es 272 VIBs, also Very Important Biertrinker. So nennt die Brauerei Maisach ihre Crowdfunding-Investoren.

Maisach – Etwa 50 davon haben nun auch real erschmecken können, in was sie ihr Geld gesteckt haben: Bei einer Bierprobe mit erlesenen Gerstensaft- und Hopfen-Produkten erläuterte Geschäftsführer Michael Schweinberger Geheimnisse und Hintergründe der seit fast 450 Jahren gepflegten Maisacher Braukunst.

Vor allem wurden die neuen Geschäftspartner in Herstellungsweise, Inhaltsstoffe und Vorzüge der heimischen Perle- und Räuber-Kneissl-Sorten eingeweiht. So verriet Schweinberger, dass Hopfen Blutgefäße sauber halte, Bier ohnehin extrem gesund sei („Wenn man sich an die Mengenvorgabe der Mediziner hält“) und sogar gegen Demenz vorbeuge.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

300 000 Euro waren nach der 2021 gestarteten Investment-Aktion auf Maisachs Bräu-Konto gelandet. Sechsprozentige Zinsen gibt’s in Form von Genussscheinen, die wiederum in Naturalien eingetauscht werden. Für knapp 30 im nördlichen Bundesgebiet lebende Investoren werden Sonderlieferungen organisiert. Der Großteil der Geldgeber kommt aber aus dem Großraum München sowie der Brucker Region und hat lokal ausgerichtete Unterstützergründe. Etwa Adelshofens Malermeister Wolfgang Metsch: „Wo die Ware produziert wird, soll sie bleiben. Das ist gelebte Nachhaltigkeit.“

Gegen den bundesweit sinkenden Bierkonsum sind die Umsätze der Brauerei Maisach bis 2019 gestiegen. Die Corona-Jahre haben aber Substanz verbraucht, berichtet Schweinberger. Nun will er mit seinem Unternehmen wieder durchstarten und hat vor allem den italienischen Markt im Visier. Auch dafür sollen Mittel der Crowdfunding-Kampagne verwendet werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.