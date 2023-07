Cooles Anzapfen startet Maisacher Sommer

Von: Peter Loder

„O’zapft is“ verkündete Bürgermeister Hans Seidl schon nach eineinhalb Schlägen. Hilfe von Festwirt Ewald Zechner (r.), (v.l.) dem Landtagsabgeordneten Hans Friedl (FW), Festreferent Tobias Ottilinger sowie Landtagsabgeordnetem Benjamin Miskowitsch (CSU) war nicht nötig. © Peter Weber

Mit nur eineinhalb Schlägen hat Bürgermeister Hans Seidl beim Anzapfen den Maisacher Sommer, wie das Volksfest nun heißt, offiziell eröffnet. Das Bier wurde auch schnell gebraucht bei der Hitze.

Maisach - Cool und abgebrüht hat sich Bürgermeister Hans Seidl zu Beginn des Maisacher Sommers gezeigt. So heißt heuer die Festwoche, zu der Bayerns Bierkönigin Mona Sommer aus Kempten angereist war. Nur eineinhalb Schläge benötigte der Rathauschef, um mit der traditionellen Zapfzeremonie am Samstag die erstmals im Hoch- statt im Spätsommer steigende Festwoche offiziell zu eröffnen.

Das im Frühjahr gebraute 5,7-prozentige Märzenbier war bereits am Abend zuvor in Strömen geflossen, als bei der Partynacht hauptsächlich das bierbankstehende Jungvolk die Germeringer Wiesn-Band „Nachtstark“ bejubelte. Tags darauf zeigte das Thermometer vor dem Rathaus 36 Grad im Schatten, als sich der nachmittägliche Festzug mit Vereinsabordnungen, Blasmusik, Fanfarenklängen und schwitzenden Ehrengästen nach einem krachenden Böllerschützenstart in Bewegung setzte.

Bei 36 Grad braucht der kleinen Traktorfahrer einen Schirm. © Peter Weber

Da hatte sich im Ort bereits herumgesprochen, dass ein frischer Wind durch das an den Seiten geöffnete Biergartenzelt weht. „Essen und Service top“, wurde von den örtlichen Flurfunkern in den sozialen Netzwerken verkündet. Was für Dachaus volksfest-gestählten Festwirt Ewald Zechner fast schon so etwas wie ein Ritterschlag ist. Einen Drei-Jahres-Vertrag hat er mit dem Rathaus abgeschlossen, der allerdings jährlich gekündigt werden kann.

Doch so umtriebig der Wirt durch sein Reich schreitet, scheint ihm Maisach zu taugen. Zumal der Bürger-Appell des Rathauschefs bei der Eröffnung unüberhörbar war: „Leute, trinkt’s für den Fortbestand unserer Festwoche.“ Die allerdings mangels Fahrgeschäften und Karussells für Kinder an Reiz verloren hat. „Leider war das Interesse der Schausteller heuer gering“, erklärte Festreferent Tobias Ottillinger.