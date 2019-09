Volksfest: Personalausfälle führen zu langen Wartezeiten

Die 45. Maisacher Festwoche ist Geschichte. Nach neun Tagen Halligalli wurde am vergangenen Sonntag die letzte Festmass gezapft. Und genau darin lag für viele Besucher das Problem: Bestell- und Wartezeiten hätten unverhältnismäßig lange gedauert.

Maisach – So hätten einige Gäste bis zu 30 Minuten darauf warten müssen, bedient zu werden, obgleich teils ganze Reihen nur vereinzelt besetzt waren. Ihrem Ärger machten mehrere Besucher auch im Internet Luft. So war etwa zu lesen, dass Bedienungen fragende Gäste teils nur mit einem Verweis auf andere zuständige Kellner vertröstet hätten oder sich Besucher mehrfach umgesetzt hätten, um bewirtet zu werden.

Dass dabei Unverständnis aufkommt, ist für Festzeltbetreiber Jochen Mörz mehr als nachvollziehbar. Allerdingshabe man dieses Jahr eine Welle an Ausfällen kompensieren müssen: „Von 25 Bedienungen sind fünf nicht erschienen“, erklärt Mörz. Er mutmaßt, dass diese kurzfristig auf größeren Volksfesten untergekommen sind, sodass die Maisacher Festwoche hier das Nachsehen hatte.

Wirt bedauert Wartezeiten

Dass teils Personal hinter der Bar als Schankkraft in der Not agieren musste, wirkte da nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein, speziell wenn das Zelt auf einen Schlag voll ist, wie am Eröffnungstag. Hier sei es beinahe unmöglich, so kurzfristig für Ersatz zu sorgen, bedauert Festwirt Mörz die teilweise längeren Wartezeiten. Für das kommende Jahr will sich die Wirtsfamilie aber besser rüsten, hofft aber, dass der Ausfall eines Fünftels der Bedienungen einmalig bleibt. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Maisach, Gottfried Obermair, versprach gleichzeitig, die Thematik in der nächsten Sitzung des Gemeinderates zu besprechen.

Die Besucherzahlen sind laut Gemeinde Maisach und Festzeltbetreiber Mörz stabil geblieben. „Es ist nicht schlechter geworden, und das ist heutzutage positiv“, sagt der Wirt. Er weiß, dass es jedes Jahr mindestens ein bis zwei schlechte Tage gibt.

Bierturnier war erfolgreich

Aber speziell bei den Highlights der Festwoche, darunter das zum dritten Mal ausgetragene Bierturnier, kamen viele Besucher nach Maisach. Einzig beim Musikkabarett von Stefan Otto wurde die erwartet hohe Zahl an Kartenverkäufen nicht erreicht. Volksfestreferent und Vize-Bürgermeister Roland Müller geht von etwa 300 Gästen im Zelt aus. Er versucht, sich die verhaltene Nachfrage mit der Premiere des Humoristen zu erklären: „Wenn auf der Festwoche ein Event erstmalig stattfindet, scheinen die Maisacher etwas vorsichtiger zu sein.“

Dagegen sei der Tag der Jugend mit Dirndlverlosung sehr gut angekommen. Zwar könne laut Referent Müller das eine oder andere im kommenden Jahr noch verbessert werden, allerdings zeigten die Verantwortlichen, dass auch die jüngeren Generationen nicht vergessen werden.

Positiv war auch heuer wieder, dass es für Polizei- und Rettungskräfte kaum etwas zu tun gab. Von polizeilicher Seite heißt es – von sehr wenigen alkoholisierten Besuchern abgesehen – hätte es keinen Grund zum Einschreiten gegeben. Wie der Chef der Olchinger Polizeiinspektion, Hartwin Lang, berichtet, sei das Fest sehr friedlich verlaufen. Auch der Sicherheitsdienst im Zelt hätte laut dem Müller kaum etwas zu tun gehabt: „Manch ein Security scherzt, die Maisacher Festwoche sei wie Urlaub.“ (mak)