Von Schule bis Verein: Alle helfen zusammen für die Ukraine

Von: Helga Zagermann

Stolz sind Kinder, Eltern und Team des Kindergartens St. Michael in Germerswang: Lilly Schröder, Birgit Strauß und Lisa Kiermeier halten den Spendenscheck von 500 Euro. © tb

Vereine, Einrichtungen und Firmen aus Maisach und Mammendorf haben Spenden für die Ukraine gesammelt. In einer Schule trugen Schüler und Lehrer stolze 1250 Euro zusammen.

Mammendorf/Maisach - Die Hilfs- und Spendenbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und diejenigen, die aus dem Kriegsgebiet flüchten, ist ungebrochen hoch: Viele Vereine, Organisationen, Gruppen und Firmen im Landkreis helfen, auch Kindertagesstätten, Schulklassen und ganze Schulen sammeln Geld.

So haben die Schüler der Haldenberg-Schule in Mammendorf eine Woche lang ein „Schulsparschwein“ mit Geld für die Ukraine gefüttert. Eine Klasse spendete gar alles aus ihrer Klassenkasse. Auch alle anderen Klassen waren eifrig beim Sammeln und Spenden. So kam der stolze Betrag von 1250 Euro zusammen, der jetzt auf das Gemeinschaftskonto von „Bündnis Entwicklung hilft“ und „Aktion Deutschland hilft“ überwiesen wird. Lehrerin Irene Ress sagt: „Dass so viele Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Eltern und auch das Kollegium derart großzügig beteiligt waren, zeigt, dass auch noch das Gute in der Welt lebt.“

Auch im Kindergarten St. Michael in Germerswang (Gemeinde Maisach) wurden Spenden gesammelt. So gehen nun 500 Euro an die Gruppe „Brucker helfen der Ukraine“. Eltern und Team hatten zusammengelegt.

Unterstützung kommt auch von Apothekenbesitzer Thomas Benkert aus Mammendorf, Vorsitzender des Vereins „Apotheker helfen“. Der Verein bittet um Geldspenden, um die Menschen in der Ukraine bedarfsgerecht mit Medikamenten, Verbandstoffen und Hilfsmitteln versorgen zu können.

Der Verein hat mit LandsAid in der polnisch-ukrainischen Grenzregion bei Radymno Lagerkapazitäten aufgebaut. Dort wird durchreisenden Flüchtlingen geholfen. Von dort gehen Hilfsgüter in die Ukraine. An der Grenze in Rumänien gibt es ein weiteres Lager. Benkert betont: „Der Krieg in der Ukraine sorgt für großes menschliches Leid. Da braucht es eine ganz gezielte und bedarfsgerechte Unterstützung.“ Wichtig seien Geldspenden. Man solle keine Arzneimittel spenden, sondern das Experten überlassen.

Auch das Mammendorfer Institut für Physik und Medizin (MIPM) spendet 1000 Euro für die Ukraine. Geschäftsführerin Jennifer Rosenheimer berichtet, dass man im engen Austausch mit Händlern aus der Ukraine sei und zu helfen versuche. zag

