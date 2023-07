Vor der Party am Ballermann geht’s noch schnell nach Maisach

Von: Peter Loder

Markus, Tobias und Philipp Thomann sind die Dorfrocker. Für ihren Auftritt legte Festwirt Ewald Zechner eine Gage im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich hin. © Peter Weber

In Unterfranken sind sie Helden, in Stuttgart nicht erwünscht: Beim Maisacher Sommer haben die Dorfrocker im Volksfestzelt für Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Maisach – Auf dem Weg zum Ballermann auf Mallorca, wo sie am Montag im legendären „Bierkönig“ ihren nächsten Termin haben, sind die Dorfrocker über Maisachs Volksfestbühne gefetzt. Dabei hätten Markus, Tobias und Philipp Thomann eigentlich in Dachau auftreten sollen. Zumindest hatte der auch dort als Festwirt tätige Ewald Zechner das vor drei Jahren so geplant, als er die drei Hitparaden-Brüder aus dem unterfränkischen Dorf Kirchaich bei Bamberg verpflichtet hatte.

Doch dann machten erst Corona und später Terminkollisionen der Vertragserfüllung mehrmals einen Strich durch die Rechnung. Weshalb die Band nun erstmals in ihrer 17-jährigen Karriere und nach über 150 TV-Auftritten Station im Brucker Landkreis machte.

Festwirt bestätigt: Er macht 2024 weiter

Der Wirt legte für den Auftritt eine Gage im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich hin. „Maisach ist mir das wert“, hatte Ewald Zechner bereits im Vorfeld des für Bierzeltbesucher kostenlosen Konzerts erklärt. Dann, auf der Bühne, bestätigte er, dass er im kommenden Jahr in Maisach als Festwochen-Wirt weitermachen werde.

Doch auf etwas mehr Resonanz hätte das Konzert der Party-Promis schon stoßen können. Nachdem sie am Wochenende zuvor in ihrem Heimatort vor 3000 Open-Air-Fans gerockt hatten, ging in Maisach vor nur knapp 600 Besuchern die Post ab. „Für einen Werktagabend ist das schon in Ordnung“, sagte der Akkordeon spielende Markus, ehe er mit seinen beiden Brüdern und weiteren drei Musikern die Bühne betrat. Wobei ihm freilich auch auffiel, dass das Partyvolk in Maisach „etwas älter als gewohnt“ aussah und es entsprechend dauerte, bis es bei dem dreistündigen Auftritt auf Touren kam und auf den Bänken stand.

Vor rund 600 Besuchern spielten die Dorfrocker in Maisach. „Für einen Werktagabend ist das schon in Ordnung“, sagte der Akkordeon spielende Markus Thomann. © Peter Weber

Zuletzt hatten die Dorfrocker mit Klimakleber-Liedern und sarkastischen Musikvideos für mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Auftritt vor Studenten bei einem Fest der Universität Stuttgart wurde mit dem Verweis auf „sexistische Texte“ abgesagt.

In Maisach gaben die Brüder mit ihrem neuen Song „Die Lösung heißt Prost“ die musikalische Antwort. Nach einer Zugabe zogen sie sich spät in ihre Olchinger Hotelunterkunft zurück. PETER LODER

Das weitere Programm beim Maisacher Sommer:

Freitag, 21. Juli: ab 11 Uhr Mittagstisch, 19 bis 23 Uhr es spielt die Oktoberfest-Partyband Flash Dance.

Samstag, 22. Juli: 14 bis 18 Uhr Kindernachmittag mit vergünstigten Preisen, 14 Uhr Standkonzert der Nachwuchsmusiker der Blaskapelle Maisach bei der Brauerei, 14.30 Uhr Einzug von Kindern aus Kitas, Mittagsbetreuungen und Schulen über die Römerstraße zum Festplatz, 15.30 Uhr Kasperltheater, 16 bis 20 Uhr es spielt Da Waitler, 20 Uhr 90er-Party in der Lounge.

Sonntag, 23. Juli: Marktsonntag, 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst, 16 bis 20 Uhr Da Waitler.

Montag, 24. Juli: 19.30 Uhr Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spricht im Zelt (Einlass ab 18 Uhr).