Vorlesenachmittage im Advent: Ehepaar macht Lust auf Literatur

Wenn es draußen kalt und dunkel ist, öffnet das Literaturcafé Gernlinden seine Pforten. Vier Sonntagnachmittage zwischen Dezember und Februar stehen im Zeichen von Lesungen und Live-Musik. Die Organisatoren Alfons und Annemarie Strähhuber werden meist mit einem rappelvollen Saal belohnt.

Gernlinden– Annemarie Strähhuber ist Vorleserin aus Leidenschaft. Freunde des Jexhofs schwärmen von ihren Vollmond-Lesungen und Geister-Abenden. Und auch das Publikum im Gernlindener Pfarrsaal Bruder Konrad liebt es, wenn sich die 77-Jährige an ihrem runden, verschnörkelten Lesetischchen niederlässt, das Mikrofon zurechtrückt und ein Buch aufklappt.

Oft ist sie dem Thema entsprechend gekleidet, der Saal passend dekoriert. Als es einmal um arabische Literatur ging, gestalteten die Strähhubers mit Orientteppichen und zarten Schleiern ein Ambiente wie aus 1001 Nacht. Alfons Strähhuber erinnert sich gut, wie das Thema seinerzeit bei den Leuten eingeschlagen hat und wie auch er und seine Frau von den Texten ergriffen waren.

„Dass wir immer wieder neue Schätze entdecken, motiviert uns zum Weitermachen“, erzählt der 73-Jährige. Sein ganzes Berufsleben lang hat er Deutsch am Gymnasium unterrichtet. Der Wunsch, Menschen für Literatur zu begeistern, treibt ihn bis heute an und ist einer der Gründe, warum er den ehrenamtlichen Organisationsaufwand für das Literaturcafé nicht scheut. „Ich habe ja jetzt keine Schüler mehr. Da muss ich mir andere Opfer suchen, denen ich die Schönheit der Welt zeigen kann“, scherzt der Pädagoge.

Heuer fällt der erste Termin auf den ersten Advent. Als Thema haben die Strähhubers „Liebeslieder aus alter Zeit“ ausgewählt. Die Zuhörer erwartet Minnelyrik aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, vorgetragen von Annemarie Strähhuber, sowie passende Alte Musik.

Das zweite Literaturcafé am vorletzten Tag des Jahres wird sich mit „Zauberwelten“ beschäftigen, genauer gesagt mit Märchen und Sagen über Zwerge und Kobolde. Für die Termine im Januar und Februar haben die Strähhubers noch kein Programm festgelegt, denn es soll sich nach Aktualität richten.

Der Start des Literaturcafés vor sechs Jahren geschah ebenfalls aus einem aktuellen Anlass. 100 Jahre waren vergangen seit der Veröffentlichung von Rainer Maria Rilkes lyrischer Erzählung „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ – zu seiner Zeit ein Kultbuch – und 200 Jahre seit dem Erscheinen des ersten Märchenbuches der Brüder Grimm. „Wir haben damals die Märchen auch im Original vorgestellt“, erinnert sich Alfons Strähhuber. Die Besucher staunten, wie sehr sich die Erstfassungen der Grimmschen Geschichten in ihrer stilistisch weniger ausgefeilten Erzählweise von den heute gängigen Versionen unterscheiden.

Nicht beim Offensichtlichen stehenzubleiben, ist sicher ein Teil des Erfolgsgeheimnisses des Literaturcafés. Der Zuspruch gleich beim ersten Mal sei jedenfalls riesig gewesen, so Strähhuber.

Seitdem fangen die Leute jedes Jahr im Herbst an zu fragen, wann es denn wieder losgeht. Und seitdem zerbrechen sich die Strähhubers jedes Jahr wieder gern die Köpfe über Themen und Texte. Dass sie zur Vorbereitung auf die Leipziger Buchmesse fahren, ist keine Seltenheit.

Den Kontakt zu neuen Musikgruppen findet Strähhuber über seine Tätigkeit als Leiter des Gernlindener Kirchenchors. Dessen Mitglieder sind es auch, die für die Veranstaltung backen und Kaffee kochen – denn das Café ist für den Erfolg ebenso essentiell wie die Literatur. „Die Besucher wollen als erstes Kaffee und Kuchen.“

Die Einnahmen hieraus fließen in die Chorkasse und werden meist dafür verwendet, zu besonderen kirchlichen Anlässen Profimusiker zu engagieren. „Wir können uns mehr Orchestermessen leisten als Bruck“, sagt Strähhuber nicht ohne Stolz. Was darüber hinaus an Spenden zusammenkommt, geht an karitative Projekte. Heuer sollen Flutopfer in Südindien unterstützt werden, in früheren Jahren waren es unter anderem russische Waisenhäuser und die Flüchtlingshilfe im syrischen Aleppo.

Das Wichtigste aber ist den Strähhubers, dass sie mit ihrem Literaturcafé das kulturelle Leben vor Ort bereichern. „Es ist schön, wenn man für die Leute etwas tun kann. Und wir selber haben auch Spaß daran.“ (os)

Die Termine

des Literaturcafés in dieser Saison sind wie gewohnt sonntags, der 2. und der 30. Dezember, der 27. Januar und der 24. Februar.