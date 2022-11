Weg für Halle auf Bolzplatz frei - falls der Verein sie sich leisten kann

Von: Helga Zagermann

Auf dem Bolzplatz am Waldsee in Gernlinden soll eine Turnhalle entstehen. © Weber

Wenn sich der TSV Gernlinden den Wunsch einer eigenen Turnhalle erfüllen kann, dann wird diese auf dem Bolzplatz am Waldsee gebaut. Diesen Standort hat der Gemeinderat von Maisach nun festgelegt.

Maisach/Gernlinden – Nach langen Diskussionen um den Standort für die vom TSV Gernlinden gewünschte Turnhalle war es zuletzt still geworden um das Thema. Doch nun sollte der Maisacher Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Denn der TSV-Vorstand möchte beim Bayerischen Landessportverband (BLSV) anfragen, welche Zuschüsse man für einen Hallenneubau bekäme. Und für die Anfrage muss der Standort fix sein.

Zwei Möglichkeiten waren zuletzt in der Diskussion. Die Fläche am Bolzplatz an der Sportplatzstraße (der Grund gehört der Kommune) und ein Areal südlich des TSV-Geländes, das die Gemeinde kaufen müsste. Argumente waren zuletzt auf einer Informationsveranstaltung für Bürger ausgetauscht worden.

Rathauschef Hans Seidl (CSU) sprach sich auch in der Gemeinderatssitzung klar für den Standort am Bolzplatz aus – weil das Areal bereits der Kommune gehöre. „Wenn wir Grund kaufen müssen, ist das Thema gestorben.“

Gegen die Auflösung des Bolzplatzes ist Jugendreferent Peter Aust (SPD) – selbst wenn man für die Heranwachsenden an anderer Stelle Ersatz schaffe. Die Jugendlichen würden immer von allen ihren Treffpunkten in Gernlinden verscheucht, sagte Aust.

Aufenthaltsqualität

Angedacht ist, Grund zu pachten südlich des TSV-Geländes für einen neuen Bolzplatz. Doch ein gepachtetes Areal biete keine so sichere Bolzplatz-Zukunft wie das jetzige Grundstück, das der Gemeinde gehöre, so Aust. Und auf einem neuen Areal habe ein Bolzplatz wohl keinen Bestandschutz, ergänzte er. Dann könnten Anwohner wegen des Lärms gegen den Platz klagen. Austs Fazit: „So sehr ich dem TSV die Halle gönne, nicht an diesem Standort auf dem Bolzplatz.“

Kritik daran, eine Turnhalle auf den Platz zu bauen, kam auch von den Grünen. Das zerstöre die Aufenthaltsqualität am Waldsee, sagte Heike Demant. Die fünf Grünen und Aust stimmten gegen den Standort am Bolzplatz, doch die Mehrheit war dafür.

Das sagt die TSV-Chefin

TSV-Chefin Gabriele Plutka war als Zuhörerin in der Gemeinderatssitzung. Nach Zustimmung des Gremiums erhielt sie Rederecht. Plutka dankte den Ratsmitgliedern, dass die den Hallenbedarf des TSV anerkennen. Man wolle die Jugend nicht vertreiben. Im Gegenteil: Wenn sie sich zum Lärmschutz der Anwohner abends am Spiel- und Bolzplatz nicht mehr aufhalten dürfen, seien sie schon seit einiger Zeit auf dem TSV-Jugendplatz willkommen und würden das Angebot des Vereins auch gerne nutzen. Zudem biete man an, dass der TSV-Platzwart einen eventuellen neuen Bolzplatz südlich des Vereinsgeländes künftig mitpflege.

Plutka betonte, dass der jetzige Bolzplatz wenig attraktiv sei. Zudem sei die Hälfte der Fläche mit Containern belegt, in denen Mittagsbetreuung angeboten wird. Bürgermeister Seidl ergänzte, dass man keinen neuen Platz für die Container brauche, sollte eine Turnhalle auf dem Bolzplatz gebaut werden. Künftig soll die Grundschule Gernlinden in Räume der alten Druckerei erweitert werden – dort wolle man auch die Mittagsbetreuung unterbringen. Zumal die Container monatlich 7000 Euro Miete verschlingen, dazu kommen enorme Heizkosten.

Gottfried Obermair (FW) fand dann zumindest einen konsensfähigen Kompromiss für einen neuen Bolzplatz: Dieser soll fertig bespielbar und eingegrünt sein, bevor die Bauarbeiten für eine Halle auf dem jetzigen Bolzplatz beginnen. Dieser Passus wurde in den Beschluss des Gemeinderats aufgenommen.

