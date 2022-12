Weihnachtsmärkte mit Schneekönigin und Christkind

Von: Ulrike Osman

Teilen

Schmuck, Schönes aus Stoff und Holz: Viel Kunsthandwerk wird auf dem Markt „Weihnachtszauber Maisach“ angeboten. © Peter Weber

Und weiter geht´s mit den Christkindlmärkten in Maisach und Türkenfeld.

Maisach/Türkenfeld - Der Schnee hatte den Maisacher Volksfestplatz eingezuckert, Irish Folk, stimmungsvolle Beleuchtung und liebevolle Ausstattung machten die Atmosphäre zum Start des Weihnachtszaubers perfekt.

Der Markt ist noch diesen Samstag von 15 bis 22 Uhr und diesen Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet. Viel Kunsthandwerk wird verkauft, aufwärmen können sich die Besucher in einem großen Zelt – in einem kleineren dürfen Mädchen und Buben basteln.

Sie können zudem die Schneekönigin entdecken und auf einem Thron Platz nehmen. Der Eintritt zum Markt kostet drei Euro (bis zwölf Jahre frei).

Die Bergweihnacht in Türkenfeld geht in den Endspurt. Der Markt am Steingassenberg (Eintritt: sechs Euro, bis 16 Jahre frei) ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Da der Ballonstart des Christkinds am dritten Advent aufgrund unpassender Winde ausfiel, gibt es am Sonntag ab 14 Uhr einen weiteren Versuch. Unabhängig davon kommt das Christkind um 16 Uhr mit Geschenken für Kinder in den Feststadl. Wenn der Flug klappt, entschwebt ein Christkind in den Himmel, ein zweites verteilt Geschenke. In Türkenfeld sorgen Artisten, Tänzer, Perchten, Feuergaukler und Musiker für Unterhaltung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.