Weinberg bietet Panorama exklusiv für Maisacher

Der Weinberg ist ein beliebter Aussichtspunkt in der Gemeinde Maisach: Auf der Anhöhe westlich des Ortsteils Diepoltshofen bietet sich ein 360-Grad-Blick - und hier soll es ruhig bleiben.

Maisach – Das Fleckchen soll nicht überrannt werden – zumindest wenn es nach dem Gemeinderat geht. Für den überörtlichen Räuber-Kneißl-Radweg, ein Projekt der Westallianz, zu der Maisach gehört, will man den Weinberg jedenfalls nicht als Rastplatz ausweisen. Stattdessen wird nun ein Aussichtspunkt weiter westlich in die Route ausgenommen: zwischen dem Apfelfeld und Frauenberg. Hier sei das Panorama auch schön, hieß es im Gemeinderat, der die Änderung einstimmig beschloss.

Schon im Juli 2018 hatten einige Gemeinderatsmitglieder Bedenken gehabt, den Weinberg einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Trotzdem wurde beschlossen, dort einen Rastplatz einzuplanen. Doch vergangenen Monat wurden Anwohner und Landwirte bei Bürgermeister Hans Seidl (CSU) und Bauamtsleiterin Michaela Meinhold im Rathaus vorstellig. Sie befürchten Müllablagerungen, sollte der Weinberg als Aussichtspunkt ausgeschildert werden. Zudem stimmten sie einem teilweisen Ausbau des Weges nicht zu – damit sind der Gemeinde die Hände gebunden, denn sie hat einige Flächen nur gepachtet.

Die Anwohner schlugen eine Route von der Brauerei über die Müllerstraße, den Bad- und Nadelweg Richtung Germerswang vor. Doch das wäre ein ziemliches Zick-Zack, zudem ist der Nadelweg in schlechtem Zustand.

Die einstimmig beschlossene Route führt nun nördlich aus Maisach Richtung Diepoltshofen, dann vor dem Ortsteil nach Westen am Aspengraben entlang und in Richtung Germerswang. Auf der Höhe des Apfelfelds wird der nördlich gelegene Aussichtspunkt an der Weinbergstraße ausgeschildert.

Zudem wurde beschlossen, dass Maisach – wie alle beteiligten Orte – eine Stele als Symbol für den Räuber-Radweg anschafft. Kostenpunkt: 3200 Euro.

