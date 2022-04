Mensch der Tat: Wenn’s was zum Zupacken gibt, ist er da

Von: Eva Strauß

Gut gelaunt auf dem Rasenmäher: So kennt man Anton Fech. Der 70-Jährige ist der Gerätewart des Obst- und Gartenbauvereins und packt in Gernlinden überall mit an, wo er gebraucht wird. © Weber

Ob Bäume schneiden, Beete pflegen, bei der Tafel helfen oder Radl für Asylbewerber reparieren: Anton Fech (70) packt da an, wo er gebraucht wird. Für sein jahrelanges Engagement wurde er nun ausgezeichnet. Er ist der Mensch der Tat im April.

Gernlinden – Jetzt im Frühling gibt es im Garten wieder allerhand zu tun – und damit auch für Anton Fech. Denn der 70-Jährige ist der Gerätewart des Gernlindner Obst- und Gartenbauvereins, sprich er kümmert sich um Pflege und Verleih der Gerätschaften.

Doch nicht nur das beschäftigt ihn, wenn es wieder wärmer wird. Er schneidet die Bäume auf den drei Streuobstwiesen des Vereins und auf Wunsch auch in den Gärten der Mitglieder. Zudem kürzt er Hecken, mäht Rasen auf dem Sportplatz und kümmert sich gemeinsam mit seiner Frau Maria um ein Beet auf dem Kinderspielplatz, eines an der S-Bahn-Brücke und um eine kleine gemeindliche Grünfläche neben seinem Haus.

„Wir sind nicht die Typen, die im Liegestuhl liegen“, sagt Maria Fech. „Erst nach getaner Arbeit.“ Und ihr Mann fügt hinzu: „Wenn ich nur im Sessel sitze, dann werde ich krank.“ Und so packt er mit an – wo auch immer er im Ort gerade gebraucht wird.

Seit 1986 wohnen die Fechs, die seit 44 Jahren verheiratet sind, zwei Kinder und drei Enkel haben, bereits in Gernlinden. „Damals war es üblich, dass man zum Obst- und Gartenbauverein gegangen ist, wenn man Haus und Garten hat“, erzählt Maria Fech. Zudem sei es eine gute Möglichkeit gewesen, Leute und die Nachbarschaft in der neu entstandenen Siedlung am Waldsee kennenzulernen. „Da hilft man mit, und schon ist man dabei“, sagt Maria Fech und lacht. Mittlerweile ist ihr Mann in viele der örtlichen Vereine eingetreten, unter anderem war er 43 Jahre lang im aktiven Dienst bei der Feuerwehr.

Während der Zeit, als er bei der Stadt München gearbeitet hat, hatte Fech naturgemäß nicht so viel Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Doch mit der Rente wurde es mehr. Dabei mag er gern etwas Handwerkliches machen, also mit anpacken. Kommunikation und Organisation liegen ihm eher weniger, sagt seine Frau. „Aber wenn etwas kaputt ist, dann richtet er es wieder; geht nicht gibt’s nicht bei ihm.“

Anton Fech repariert aber nicht nur die Gerätschaften von Vereinen. Er richtet auch Fahrräder, Kinderwagen, Dreiräder und Roller für die in der Gemeinde Maisach untergebrachten Asylbewerber wieder her. Zudem transportiert er Lebensmittel für die Tafel, hilft beim Tütenpacken, zum Beispiel für Nikolaus, und baut Bierbänke für die verschiedenen Feste in Gernlinden auf.

Unkraut jäten, Blumen pflanzen: Maria Fech und ihr Mann pflegen auch das Beet an der Bahnhofsbrücke, wo derzeit bunte Frühlingsblumen blühen. © Weber

Auf die Frage, warum er das alles tut, antwortet der 70-Jährige schlicht: „Jemand muss es ja machen.“ Bereits als Kind – er ist auf einem Bauerhof in Königsbrunn aufgewachsen – sei er angehalten worden, zu helfen. „Die Mutter hat immer gesagt, da hilft man mit“, erinnert er sich. Und es macht ihm einfach Spaß – genau so wie seiner Frau. „Man trifft Leute, kommt ins Gespräch“, erklärt Maria Fech ihre beider Motivation. „Es ist unser Lohn, wenn sich andere freuen, zum Beispiel über das schöne Beet.“ Die Stunden, die beide ehrenamtlich im Einsatz sind, zählen sie nicht. „Es muss halt gemacht werden“, so Anton Fech.

Wenn die Fechs dann doch mal etwas Zeit für sich haben, dann radeln sie, unternehmen was mit der Familie oder machen Wellness-Urlaub. Für Letzteres soll auch das Preisgeld verwendet werden. Dass er als Mensch der Tat ausgezeichnet worden ist, hat Anton Fech überrascht. „Mit so etwas rechnet man nicht. Da freut man sich – und es ist eine schöne Anerkennung.“

