West-Allianz feiert Zehnjähriges

Auf dem Podium (v.l.): Robert Axtner (Bürgermeister Bergkirchen), Martin Schäfer (Gröbenzell), Stefan Kolbe (Karlsfeld), Hans Seidl (Maisach), Moderatorin Sophia Dreyer, Johann Heitmair (Vize-Bürgermeister Odelzhausen), Helmut Zech (Pfaffenhofen an der Glonn), Johannes Kneidl (Sulzemoos) und Dagmar Hendorfer (Geschäftsleiterin WestAllianz). © mm

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat die West-Allianz München wieder zum Wirtschaftsforum nach Sulzemoos eingeladen.

Sulzemoos - Dabei wurde auch das zehnjährige Bestehen des interkommunalen Zusammenschlusses gefeiert. Über Gäste aus Wirtschaft und Politik waren gekommen.

„Bilden sie aus!“: So lautete ein Aufruf des Verbandsvorsitzenden Johannes Kneidl während seiner Begrüßungsrede, in der er auf die Situation am Arbeitsmarkt einging. Der Fachkräftemangel hätte in Verwaltung und in der freien Wirtschaft dramatische Ausmaße angenommen.

Den Nerv der Zeit traf einer der Programmhöhepunkte. Hermann Krenn, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Dachau. Er referierte zum Thema „Volkswirtschaftliche Veränderungen in der Langfristperspektive“. Dabei beleuchtete der Spitzenbanker neben den klassischen Finanzthemen auch Zahlen und Hintergründe zu aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, zu Inflation und Zinsentwicklung oder zu den Immobilienmärkten. Sein Fazit: „In jeder Krise liegt eine Chance, auch diese Krise bietet neue Chancen, nutzen wir sie!“

Die WestAllianz wurde im Jahr 2011 gegründet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurde das Jubiläum mit etwas Verspätung nun begangen. Die Bürgermeister Robert Axtner (Bergkirchen), Martin Schäfer (Gröbenzell), Stefan Kolbe (Karlsfeld), Hans Seidl (Maisach), Johann Heitmair (2. Bgm. Odelzhausen), Helmut Zech (Pfaffenhofen an der Glonn) und Johannes Kneidl (Sulzemoos) diskutierten gemeinsam mit der Verbands-Geschäftsleiterin Dagmar Hendorfer und Moderatorin Sophia Dreyer über die Arbeit der WestAllianz. „Das Filetstück zwischen den Metropolen München und Augsburg“, wie Bürgermeister Hans Seidl betonte.

