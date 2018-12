Wieder ein Heft zur Maisacher Ortsgeschichte

Jubiläum beim Arbeitskreis Geschichte in Maisach: Zum zehnten Mal ist das jährliche Meisaha-Heft erschienen, in dem Mitglieder die Historie der Gemeinde beleuchten und besondere Menschen und Begebenheiten vorstellen. Spannend wird es, wenn es um den Kircheneinsturz von Germerswang geht.

Maisach– Eine dramatische Geschichte, in deren Mittelpunkt die Kirche St. Michael in Germerswang steht, erzählt Kulturreferent Stefan Pfannes in der aktuellen Ausgabe der Meisaha-Hefte, die nun im Gemeindehaus vorgestellt wurde. Pfannes schließt damit an seinen Bericht von 2015 an, in dem er den Ursprung und die Geschichte der Kirche untersucht hat. Bereits im 19. Jahrhundert wurden an der barocken Kirche Schäden dokumentiert. 1954 führte das Baubüro im Erzbischöflichen Ordinariat eine Ortsbesichtigung durch, nachdem der damalige Bürgermeister auf den schlechten Zustand der Kirche hingewiesen hatte. Dabei kam heraus, dass die Wände, insbesondere auf der Süd- und Westseite, feucht und der Putz brüchig waren.

+ Das neue Heft.

Von der Kirchenverwaltung wurde deshalb angeregt, die Kirche um vier Meter nach Westen zu erweitern. Nachdem im Jahr 1956 der von der Kirchenstiftung beauftragte Brucker Architekt Hans Iffert einen Plan zur Trockenlegung und Erweiterung der Kirche um 4,50 Meter vorlegte, stimmte die Kirchenverwaltung in Germerswang diesem zu. Im Mai 1957 genehmigte das Landratsamt die Maßnahme.

Doch es sollte alles anders kommen. Zur Durchführung der Entfeuchtung waren die Außenmauern der Kirche freigelegt worden, ohne dass dabei aber die Fundamentsohle erreicht wurde. Ein Ausweichen des Fundamentbodens wurde von Kreisbaumeister Gradl ausgeschlossen. Dann ging alles ganz schnell. Es war am Tag vor der Hebauffeier des neuen Anbaus, als der während den Bauarbeiten anwesende Kirchenpfleger Ludwig Strauß bemerkte, dass sich nicht nur die Dachplatten zwischen Kirchendach und Turm ablösten, sondern sich auch der Turm unter Auftreten eines Mauerrisses bewegte.

„Geht weg, sonst fällt eventuell der Turm noch um“, soll Strauß den Bauarbeitern zugerufen haben, die daraufhin seinen Rat befolgten und zum Betonmischplatz gingen. In der nächsten Sekunde stürzte der Turm bei Windstille in seiner ganzen Höhe nach Osten um und begrub Altar, Sakristei und Teile des Friedhofes samt Teilen der Außenmauer unter sich. Daraufhin beschlossen die Germerswanger, ihre Kirche neu zu errichten. 1958 wurde der Neubau zu Ehren des Heiligen Michael geweiht.

Neben der Geschichte der Germerswanger Kirche bildet das Thema 40 Jahre Gesamtgemeinde Maisach einen großen Block im diesjährigen Meisaha-Heft. Während Helga Rueskäfer ihren Text der Gebietsreform von 1978 widmete, hat Karl Muth die Entscheidung der Gemeinde Malching zwischen Fürstenfeldbruck und Maisach sowie die Eingemeindung von Germerswang untersucht.

Dazu führte Muth Interviews mit Anneliese Wiegert, die als Malchinger Verwaltungsfachangestellte in der Gemeinde Maisach übernommen wurde, und mit dem letzten Bürgermeister von Germerswang, Theodor Strobl. Auch mit dem langjährigen Maisacher Bürgermeister Gerhard Landgraf sprach Muth über 40 Jahre Gebietsreform in Bayern. „Man merkte bei allen Gesprächen, dass die Gebietsreform etwas Epochales war“, sagte der Autor.

Weitere inhaltliche Themen sind archäologische Funde beim Bau der Südumgehung und im Bereich der Frauenstraße (Fritz Aneder), der letzte Teil des Kriegstagebuches des Maisacher Pfarrers Schmidhammer (Jörg Pluta), die Entwicklung des Gernlindener Faschingszuges (Cornelia Schader) sowie der Jahresrückblick auf die Jahre 2017 und 2018 (Elfriede Böttcher). „Ich kann nur den Dank und die Anerkennung der Gemeinde Maisach aussprechen“, sagte Maisachs Bürgermeister Hans Seidl zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Arbeitskreises, der auf der Suche nach neuen Autoren ist. Seidl dankte auch Anna Ulrike Bergheim, die das Meisaha-Heft neun Jahre lang federführend mitgestaltet hat. (Sebastian Öl)

Das Meisaha-Heft

gibt es ab sofort im Rathaus, den Sparkassen und Volksbanken in Maisach und Gernlinden sowie am Kuchenstand der Familie Huber auf dem Maisacher Wochenmarkt zu kaufen. Der Preis beträgt fünf Euro.