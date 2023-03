Wünsche für das neue Wohnquartier im Maisacher Süden

Von: Helga Zagermann

Teilen

Auch an der Stellwand zum Thema „Grünraum und Landschaft“ wurden auf Zetteln die Ideen und Wünsche der Bürger notiert. © zag

Es war der erste Schritt der Bürgerbeteiligung: In einem Workshop haben rund 30 Interessierte Wünsche und Ideen gesammelt für die angedachte Wohnbebauung auf dem jetzigen Gelände des SC Maisach.

Maisach – Schnell war klar, dass es viele Vorschläge, aber auch eine Menge Befürchtungen gibt, sollte der Verein umgesiedelt werden und auf dessen Fläche Platz für rund 230 Wohneinheiten mit insgesamt etwa 600 Bewohnern entstehen.

Schon am Eingang in den Saal des Bürgerzentrums Gernlinden gab es die erste Information. Auf einem Luftbild von Maisach – mittig die prägnante Bahnlinie, im Süden die Umfahrung – sollten die Bürger mit einem roten Klebepunkt markieren, wo sie wohnen. Rund ein Drittel der etwa 30 Angemeldeten wohnt direkt oder sehr nah am Plangebiet, derzeit von oben noch als grünes Quadrat mit einer abgerundeten Ecke an der Kurve der Alten Brucker Straße zu erkennen.

Grundzüge der Planung

In einem Vortrag erläuterte Bettina Gerlach vom Stadtplanungsbüro Dragomir die Grundzüge der bisherigen Planung. Dann waren die Bürger dran. Zu drei Themengebieten sollten sie sich äußern. Auf orangefarbenen Karten (für Anwohner), auf gelben (allgemein Interessierte) und auf grünen (für Wohnungssuchende) wurden Vorschläge notiert. Grüne Karten fanden sich zum Schluss nur an der Stellwand zum Thema „Städtebau und Wohnformen“.

Barrierefreiheit

Wünsche waren unterschiedliche große, behindertengerechte und barrierefrei Wohnungen, ein Schallschutz wegen der Umfahrung und das Vorrecht für Maisacher bei der Wohnungsvergabe. Anwohner des Gebiets hatten Anregungen wie Gemeinschafts(grün)-, Spiel- und Freizeitflächen, Parkplätze in Garagen und nicht außen, ein Parkhaus im Süden und eine nicht zu dichte Bebauung. Allgemeine Hinweise waren, die Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten und das autofreie Quartier für Lieferungen befahrbar zu machen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zu „Grünraum und Landschaft“ kam, dass man statt dicht lieber hoch bauen soll. Dreimal wurde eine Befürchtung geäußert: Das Areal liege in einer Senke, die müsse man auffüllen, sonst sei es dort kalt, feucht, verschattet.

Der Verkehr

Mehr Karten hingen zum Schluss an der Stellwand mit dem Thema „Verkehr“. Anwohner befürchten, dass die Grubenstraße zum Schleichweg und die Bahnunterführung zum Nadelöhr wird, eine erhöhte Verkehrsbelastung in der Alten Brucker Straße, dass zu viele/zu wenige Parkflächen geplant sind, die Umfahrung zu laut ist und die Ausfahrt aus dem südlich vorgesehenen Parkdeck zur Gefahrenstelle für Radler und Fußgänger wird.

Das Planungsbüro sortiert nun alle Anregungen und legt sie dem Gemeinderat vor, der entscheidet, was davon in den ersten Planentwurf einfließt. Dann geht es an die erste Auslegung der Pläne. Im weiteren Verfahren können Bürger noch zweimal schriftlich Stellung nehmen.

Mit der ersten Auslegung will die Kommune die gemeindliche Fläche auf den Markt werfen, um zu testen, ob sich Investoren für die Wohnbebauung interessieren. Nicht dass man plant und plant – und die Baugesellschaft will es dann ganz anders.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.