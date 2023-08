Zu wenig Gewerbesteuer: Maisach gerät in finanzielle Nöte

Von: Helga Zagermann

Das Maisacher Rathaus. © Peter Weber

Maisach geht das Geld aus. Weil bis zum Halbjahr noch nicht genug Gewerbesteuer eingegangen ist, könnte eine weitere Sparrunde nötig werden.

Maisach – Die Warnungen von Kämmerin Angelika Braunmüller werden nochmals deutlicher – wenn das überhaupt möglich ist. Bei ihrem aktuellen Bericht im Gemeinderat über das erste Halbjahr 2023 sagte sie, dass im schlimmsten Fall am Ende des Jahres bei der Gewerbesteuer Einnahmen von rund drei Millionen Euro fehlen: „Das wäre der Super-Gau.“ Dann müsse man eine Haushaltssperre erlassen.

Zwar habe man bei der Aufstellung des Gemeinde-Etats für 2023 gewusst, dass alles von den Gewerbesteuereinnahmen abhänge, so Angelika Braunmüller. Doch man habe gehofft, dass die benötigten (und eingeplanten) 15 Millionen Euro bei diesem Posten eingehen. Zum Halbjahr waren es aber erst 5,9 Millionen Euro. Das heißt, zum Jahresende stehen unter dem Strich vielleicht nur 12 statt 15 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Vergangenes Jahr hatte man nach dem ersten und zweiten Quartal bereits 8,7 Millionen Euro durch Gewerbesteuer erlöst. In den vergangenen vier Jahren hatte Maisach durchschnittlich rund 15 Millionen Euro Gewerbesteuer pro Jahr erzielt. Zu erwarten ist laut Kämmerin, dass man sich aber eher wieder dem Niveau von 2018 nähert, damals waren es rund 12 Millionen Euro.

Die allgemeine Steuerschätzung sei im Mai nach unten korrigiert worden, so Braunmüller. Sie erwarte, dass die Einnahmen in diesem Bereich stagnieren oder sogar rückläufig sind.

Angelika Braunmüller berichtete, dass ein großer örtlicher Betrieb wohl Ende August seine Steuererklärung einreiche. So könne man hoffen, dass die Gemeinde dann von dem Unternehmen noch Gewerbesteuer erhält: „Das müsste uns übers Jahr retten.“

Die Haushaltsplanung für 2024 werde eine Herausforderung, sagte sie. Nicht alle angedachten Projekte werde man realisieren können – und zwar voraussichtlich in den kommenden zehn Jahren nicht. Daher kommt der Gemeinderat am 21. September zu einer Sondersitzung zusammen. Dann wird über die anstehenden Projekte gesprochen. Und dann muss eine Priorisierung vorgenommen werden: Was kann wann investiert werden? Wofür ist Geld da, wofür nicht? Angelika Braunmüller blickte voraus und sagte: „Alles wird nicht möglich sein.“

Bürgermeister Hans Seidl (CSU) ergänzte, dass die Gemeinde die Pflichtaufgaben weiter erfüllen müsse. Dazu gehören Investitionen in Schulen und Kitas sowie im Bereich der Feuerwehren. Zu den freiwilligen (und damit streichbaren) Aufgaben gehören Investitionen zum Beispiel ins Freibad oder ins Bürgerzentrum Gernlinden. Für Letzteres wird gerade die Sanierung geplant – ohne zu wissen, in welchem Umfang sich die Gemeinde das Projekt dann wird leisten können. Seidl sagte zum Bürgerzentrum, dass neue Kosten aufgetaucht seien: Die Sanierung der Heizung werde bis zu 1,5 Millionen Euro kosten.

