Zusammenstoß mit Lkw: Tödlicher Unfall auf der B471

Von: Thomas Steinhardt

Der Unfall endete tödlich. © FFW Esting

Eine 77-Jährige aus Frankreich ist bei einem furchtbaren Unfall am Mittwoch auf der B471 ums Leben gekommen. Vorangegangen war ein Zusammenstoß mit einem Lkw.

Maisach/Olching - Am 19. Juli um kurz nach 15 Uhr kam es auf der B471, Dachau Richtung Fürstenfeldbruck, an der Anschlussstelle Gernlinden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 79-jähriger Franzose mit seinem VW Golf die Auffahrt zur B471 an der Anschlussstelle Gernlinden in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß seine 77-jährige, französische Ehefrau.

Er fuhr jedoch laut Polizei nicht weiter in westlicher Fahrtrichtung, sondern bog nach links ab. Zeitgleich befuhr ein Lkw mit Anhänger die B471 in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck.

Als der VW-Fahrer mit seinem Pkw nach links abbog, versuchte der 48-jährige, laut Polizei, rumänische Lkw-Fahrer noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Er bremste und zog sein Lkw-Gespann nach links. Trotz Vollbremsung erfasste der Lkw mit seiner rechten Fahrzeugfront den VW. Durch diesen Zusammenstoß wurde der VW weiter in den Straßengraben in Fahrtrichtung Fürstenfeldbruck geschleudert und kam hier auf den Reifen zu stehen.

Ersthelfer vor Ort halfen sofort und brachten sowohl den Pkw-Fahrer wie auch seine Beifahrerin aus dem VW. Beide waren schwer verletzt und wurden durch den verständigten Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt, berichtet die Polizei. Der Pkw-Fahrer konnte mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Dachau gebracht werden. Die Beifahrerin musste vor Ort reanimiert werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.



Die B471 wurde nach dem Unfall laut Polizei in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Feuerwehren Neu-Esting, Geiselbullach und Gernlinden übernahmen die Um- und Ableitung des Verkehrs an der Zufahrt zur B471 bzw. Abfahrt der B471.