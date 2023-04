Zwei Jahre nach Einweihung: Ärger mit Dreifach-Halle

Von: Eva Strauß

Der Boden der Dreifachturnhalle kurz nach der Inbetriebnahme. Mittlerweile ist er stellenweise beschädigt. © mm

Ein Wasserschaden und kaputte Stellen im Hallenboden: Bei der Dreifachturnhalle der Maisacher Realschule gibt es Probleme. Dabei wurde die Halle vor noch nicht einmal zwei Jahren eingeweiht.

Maisach – Bekannt geworden sind die Mängel an der Dreifachturnhalle an der Maisacher Realschule im Kreisausschuss. Andreas Magg fragte in seiner Eigenschaft als Kreis-Sportreferent nach. Er habe gehört, dass es einen Wasserschaden gebe, die Duschen nicht nutzbar seien und es auch Probleme mit dem Hallenboden gebe.

Die Pressestelle des Landratsamtes bestätigt dies auf Nachfrage. So sei der Sportboden tatsächlich an einigen Stellen in Mitleidenschaft gezogen, obwohl er 2021 „fachgerecht und mängelfrei“ abgenommen worden sei.

Ohne Rollwagen Tore transportiert

Die Beschädigungen seien auf eine „nicht sachgemäße Nutzung zurückzuführen“, heißt es weiter. So seien Fußballtore ohne die dafür vorgesehenen Rollwagen transportiert worden. Obwohl man die Nutzer bei der Inbetriebnahme der Halle extra darauf hingewiesen habe.

Der Bereich der Umkleiden musste wegen eines Wasserschadens gesperrt werden. Dieser ist laut Kreisbehörde auf eine nicht sachgerecht verlegte Trinkwasserleitung im Bereich einer Umkleide im Erdgeschoss zurückzuführen. „Damit wird der Schaden zu einem Versicherungsfall der ausführenden Firma“, heißt es. Ein Gutachter habe die Schadenshöhe ermittelt.

Die Versicherung

Derzeit wartet das Landratsamt auf eine Antwort der Versicherung, wie viel sie von den Kosten übernimmt. Bis zur Rückmeldung könne man keine weiteren Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beheben, heißt es. Unklar sei deshalb auch, wann die Umkleiden wieder genutzt werden können.

Erst im September 2021 war die Dreifachturnhalle an der Realschule eingeweiht worden Der Bau wurde von der Regierung von Oberbayern mit 1,96 Millionen Euro gefördert. Die Gemeinde Maisach beteiligte sich mit 1,35 Millionen Euro an den Errichtungskosten für die Versammlungsstätte.

