Mit zwei Schlägen – und etwas Nachjustieren: O’zapft ist bei der Festwoche Maisach

Von: Peter Loder

Hans Seidl beim Anstich. © Weber

Mit zwei Schlägen hat Maisachs Bürgermeister Hans Seidl ein Bierfass zur offiziellen Eröffnung der Festwoche angezapft.

Maisach - Genau genommen lief es da aber noch nicht so richtig: Das Bier schäumte bei der Zeremonie ganz schön. Maisachs Brauereichef Michael Schweinberger erklärte am Mikrofon, das defekte Zapfgerät sei Schuld: „Das liegt nicht am Hans, sondern am Hahn.“

Die Festwoche startete zwar bereits am Freitag. Das traditionelle „O’zapft is“ samt Festzug hatte man aber auf Samstag verlegt, damit mehr Bürger und Vereinsvertreter dabei sein können. Und so zog eine Reihe von Abordnungen nach einem Standkonzert der Luitpoldmusikanten am Rathausplatz zum Volksfestplatz. Außerdem sorgten Blaskapelle und Jugendblaskapelle Maisach sowie der Fanfarenzug Gernlinden für Musik.

Das Festzelt selbst war mit rund 1500 Gästen voll besetzt. Nur den Münchner Gastronom René Kaiser suchte man auf der Zapf-Bühne vergeblich. Kaiser war kurzfristig als Festwirt eingesprungen – ohne ihn hätte es die 46. Festwoche gar nicht gegeben. Genannt wurden verschiedene Gründe: von privater Geburtstagsfeier, über Renovierung seiner Wirtschaft bis zur Erklärung, dass Kaiser noch von der Bierprobe am Abend zuvor angeschlagen sei.

Begleitet wurde Bürgermeister Seidl beim Zapf-Akt von Bayerns Ex-Bierkönigin Vroni Ettstaller, den Holledauer Hopfenköniginnen Susanne Kaindl und Julia Eichstetter sowie Landrat Thomas Karmasin und Landtagsabgeordnetem Hans Friedl. Die Festwoche läuft bis einschließlich Sonntag. Seniorentag ist am Montag, 29. August, 11 bis 18 Uhr. Abends spielen „Die Derbys“ auf. Am Dienstag, 30. August, ist nur von 13 bis 16.30 Uhr Zeltbetrieb, am Abend steht Kabarett mit Martina Schwarzmann an (Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr).

