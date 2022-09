Zwei Teams teilen sich Sieg bei Maisacher Bierzelt-Wettkampf

Von: Peter Loder

Hielt am drittlängsten durch: Stefan Weigl (r.) von den Germerswanger Burschen. © Peter Weber

Ein paar Tröpfchen mehr und der einzige ortsfremde Verein beim Bierzelt-Gaudi-Wettbewerb im Rahmen des Maisacher Brauereiabends hätte der einheimischen Konkurrenz die Schau gestohlen.

Maisach – Erst beim finalen Zapf-Duell wurden Unterschweinbachs Burschen von Maisachs Feuerwehr-Brigade noch abgefangen. Mit dem Remis retteten die Rettungskräfte die Ehre der Gastgebergemeinde.

Und Brauereichef Michael Schweinberger muss nun zwei als Siegprämie ausgelobte Grillfeste mit Spanferkel und Bier versorgen.

Dafür stellten die Unterschweinbacher mit Lukas Schwarz den heimlichen Held des Abends. Gewaltige elf Minuten und 29 Sekunden hatte er den gefüllten 2,3 Kilo schweren Krug am ausgestreckten Arm gehalten und damit sogar den Feuerwehr-Seriensieger Christian Walch auf der Strecke gelassen. Zwar war das Zelt beim Tag der Vereine nicht ganz so gefüllt wie erwartet und es hatten sich auch nur fünf Klubteams am Bierzelt-Wettbewerb mit Maßkrugheben, Tauziehen und Zapf-Rennen beteiligt.

Doch Schweinberger war mit der Resonanz trotzdem zufrieden und zog schon mal eine positive Halbzeitbilanz der noch bis Sonntag dauernden Festwoche: „Der Bierabsatz wird wohl höher ausfallen als 2019.“ Dafür hatten auch Rottbachs Golfspieler gesorgt, die nach einem verregneten Turnier mit einer großen Delegation vertreten waren, um im Festzelt ihre Sieger zu präsentieren. lo

