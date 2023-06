Zwei Jahrzehnte lang prägte sie die Volkshochschule Maisach

Maisach

Eine Kooperation mit der Mittelschule, Tagesfahrten und Betriebsbesichtigungen: Karin Burda hat die Volkshochschule Maisach maßgeblich geprägt. 23 Jahre lang war sie Geschäftsführerin. Nun verabschiedet sie sich endgültig in den Ruhestand.

Maisach – Karin Burda ist schon ein bisschen stolz, als sie das Ringbuch präsentiert, das sie zum Abschied geschenkt bekommen hat. Blatt für Blatt ist gefüllt mit Fotos von Kollegen, Ausflügen und Feiern. 30 Jahre lang war die 64-Jährige für die Volkshochschule tätig.

Und eigentlich ist sie es immer noch – zumindest ein bisschen. Bis zu den Sommerferien arbeitet Karin Burda noch mit, dann geht sie endgültig in Ruhestand. Die Geschäftsleitung, die sie seit 2000 inne hatte, hat sie aber bereits schon zu Jahresbeginn an ihre Nachfolgerin Barbara Steil abgegeben.

Eher reingerutscht

Karin Burda war nicht einfach nur die Chefin, sie hat Volkshochschule gelebt. Sie hat nicht nur organisiert und selbst Kurse besucht, sondern auch gehalten. Adventskranz-Binden zum Beispiel oder Kochkurse wie ihren Sushi-Kurs, den sie im ganzen Landkreis abgehalten hat.

In den Job ist Karin Burda eher zufällig reingerutscht, wie sie sagt. Sie begann als Hilfe für ihre Schwester Monika Freitag, die schon bei der VHS beschäftigt war. Karin Burda wurde so 1991 Schriftführerin. 1994 wechselte sie in die Verwaltung und wurde 2000 schließlich Geschäftsführerin.

Zu den großen Projekten, die sie auf die Beine gestellt hat, zählt sie die Kooperation mit der Mittelschule in Maisach. Seit 2007 arbeiten VHS und Mittelschule im Bereich Ganztagsunterricht zusammen. Die VHS stellt dafür Projektleiter, die für die Schüler im Rahmen der Ganztagsbetreuung zum Beispiel Sprachkurse abhalten, mit ihnen Sport machen oder Theater spielen. So haben die Schüler laut Karin Burda mehr Abwechslung im Schulalltag. Dass das den Jugendlichen gefällt, zeigt ein Foto in Burdas Ringbuch: Im Pausenhof haben sich die Mittelschüler aufgestellt – in Herzform.

Darüber hinaus hat Karin Burda auch die Tagesfahrten ins Leben gerufen, gemeinsam mit Hèléne Sajons von der Olchinger VHS. Denn das Reisen, die Welt zu sehen, das war Karin Burda schon immer wichtig.

Rundreise

Eines der Highlights war eine von der VHS veranstaltete Rundreise durch Südafrika. In zwei Wochen ging es von Johannesburg an der Küste entlang bis nach Kapstadt, über Port Elizabeth und East London zum Krüger Nationalpark. In Kapstadt seien die 30 Teilnehmer ausschließlich in der Gruppe unterwegs gewesen, da gehe das aus Sicherheitsgründen nicht anders. Burda klopft auf den Tisch: „Toi, toi, toi – es ist nie was passiert“. Und auch die Betriebsbesichtigungen in der Umgebung, hat die ehemalige Geschäftsleiterin eingeführt. „Es ist einfach schön, mal hinter die Kulissen zu schauen“, sagt sie.

Wenn Karin Burda Ende Juli sich komplett von der Volkshochschule verabschiedet, weiß sie schon, was sie mit dem neugewonnen Freiraum anfangen möchte: Zeit mit den vier Enkelkindern verbringen und natürlich reisen. „Da hab’ ich so eine Liste: Neuseeland, Südsee und Antarktis“, erzählt sie begeistert, während sie demonstrativ die Arme auseinanderreißt. „Zeit haben wir ja jetzt dann.“ (pat)

