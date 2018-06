Malschule wagt einen Blick in die Zukunft

Die städtische Malschule hat zu ihrem 50-jährigen Bestehen eine fulminante Ausstellung auf die Beine gestellt. Bei der Vernissage im Forum der Stadthalle gab es von den vielen Besuchern jeden Alters für die „Zukunftswerkstatt“ nur Lob für die kreativen Ideen der Kinder.

Germering– Roboter aus Blechdosen und Katzenfutterschalen, Handarbeitsmaschinen der Zukunft die fast schon wie Raketen aussehen, Pflanzen, die auf der Erde des Jahres 3852 blühen und Grabungsfunde aus dem Jahr 4018, die einen Blick auf das heute werfen: All das und noch viel mehr ist in der Ausstellung zu sehen, die die rund 80 vier bis 14-jährigen Nachwuchskünstler unter Anleitung von Margherita Moroder in der Stadthalle präsentieren.

OB Andreas Haas bescheinigte den Malschülern denn auch in einer kurzen Dankesrede, dass sie es sich nicht einfach gemacht hätten: „Ihr wart kreativ und fleißig und habt euer Atelier in eine Zukunftswerkstatt verwandelt.“ Dieses Atelier in der Planegger Straße kann die Malschule erst seit einigen Jahren nutzen. Haas erinnerte daran, dass die Malschule bei der Gründung vor 50 Jahren noch auf zwei Orte verteilt war. Sie logierte in Kellerräumen der Pfarreien St. Martin und Don Bosco. Erst 1977, also ein Jahr vor der Fusion der beiden Gemeinden Unterpfaffenhofen und Germering, bezog die Malschule das Dachgeschoss der Kirchenschule und war damit vereint.

Anfang der 2000er-Jahre musste die Kirchenschule aus Brandschutzgründen verlassen werden. Seit 2003 residieren die jungen Künstler in den von der Stadt angemieteten Räumen in der Planegger Straße 52. Margherita Moroder unterrichtet hier seit mittlerweile sechs Jahren in sechs Gruppen über 80 Kinder.

Rechtzeitig zum Jubiläum ist die Malschule dem Landesverband Jugendkunstschulen und Kulturpädagogische Einrichtungen (LJKE) beigetreten. Dessen Vorsitzender Reinhard Kapfhammer erzählte den vielen Besuchern der Vernissage, dass die Germeringer Schule damit die älteste im Verband sei: „Respekt, dass sich die Stadt seit 50 Jahren dafür einsetzt und die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt.“ Als kleines Geschenk überreichte er der Stadt eine Urkunde des Verbands zum 50-jährigen Bestehen.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Zukunftswerkstatt“ ist von Freitag, 15. Juni, bis einschließlich Mittwoch, 20. Juni, jeweils von 15 bis 18 Uhr im Forum der Stadthalle zu sehen. Der Eintritt ist frei.

kg