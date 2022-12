Mammendorf greift Windrad-Pläne neu auf

Von: Dieter Metzler

Das Mammendorfer Windrad. © Toni Fasching

Mammendorf will ein Windrad bauen lassen. Es gibt einige Flächen auf Gemeindeflur mit Potenzial. Daher treibt der Gemeinderat die Planungen voran.

Mammendorf – Nach der Änderung des Bayerischen Baugesetzes ist es wieder leichter möglich, Windräder zu bauen. Auf Bundesebene hat das Wind-an-Land-Gesetz die bayerische 10H-Regel weitgehend ausgehebelt. Dieser nur im Freistaat geltende Mindestabstand von Windrädern zu Siedlungen hatte den Windkraftausbau in Bayern abgewürgt.

Jetzt können Kommunen Planungen wieder vorantreiben: Sie können für Standorte Baurecht schaffen. „Dazu drängt die Zeit“, so Bürgermeister Josef Heckl (BGM). Voraussetzung sei ein Aufstellungsbeschluss bis zum 1. Februar 2023. Die Planung müsse dann ein Jahr später in Kraft treten.

Zuletzt hatte sich der Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Klausurtagung ausgetauscht. Mit dabei war der oberbayerische „Windkümmerer“ Peter Beermann, der Kommunen bei Windkraftplanungen zur Seite steht. Es ging um die aktuelle Rechtslage und bauleitplanerische Möglichkeiten. Dabei herrschte mehrheitlich die Ansicht, baldmöglichst eine eigene Planung in Angriff zu nehmen.

Festhalten will die Gemeinde am Abstand von 1000 Metern zu Wohnbauflächen im Innen- und 800 Metern im Außenbereich. Mit den Planungsarbeiten soll das Aichacher Büro Brugger beauftragt werden. Für die Erstellung einer Standortanalyse samt folgender Änderung des Flächennutzungsplans fallen Kosten von 22 000 Euro an.

Aufgrund der geänderten Rechtslage beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung eines Teil-Flächennutzungsplanes für die Ausweisung von Standorten für Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet. Der aus dem Jahr 2013 stammende Vorentwurf des interkommunalen Teilflächennutzungsplans Windkraft mit den darin enthaltenen Teilflächen der geplanten Konzentrationsflächen im nördlichen und südlichen Gemeindegebiet soll dazu die Grundlage bilden.

Im südlichen Gemeindegebiet seien potenzielle Flächen vorhanden, so Heckl. Man habe mit Grundeigentümern Gespräche geführt, wobei die seinerzeit festgelegte Trasse für die südliche Ortsumgehung nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Für den Bereich Richtung Oberschweinbach bestehe bei der Flughöhenbeschränkung Klärungsbedarf. Einig ist sich das Gremium, dass man Bürger beim Bau eines weiteren Windrades ins Boot nehmen will.

