300 nagelneue Autos auf dem Abstellgleis

Bereits seit dem Wochenende steht auf einem der Durchgangsgleise am Bahnhof in Mammendorf ein Autotransporter. Er reicht weit über die Gesamtlänge des Bahnsteigs hinaus.

Mammendorf - Seine Fracht: etwa 300 nagelneue Volkswagen. Die Autos haben zusammen einen Wert in Millionenhöhe. Wem die teure Fracht gehört, wer für den Transport verantwortlich ist und wie lange der Mega-Zug in Mammendorf noch Zwischenhalt macht, ist rätselhaft. Eine Bahnsprecherin teilte auf Nachfrage mit, dass der Autotransporter kein Zug der Bahn sei. Er gehört wohl einem privaten Transportunternehmen, das lediglich die Gleise der Bahn nutzen darf. Das sei üblich. Auch eine längere Standzeit sei kein Problem. Die Transportfirma warte wohl darauf, dass andernorts für den Mega-Zug Platz sei – dann werde er weiterrollen. In Mammendorf jedenfalls war ein solch gigantischer Schienen-Transportzug noch nie zu sehen. seo