Am Tag des Attentats war sie im Olympiastadion

Bedrückende Stimmung im Olympiastadion: Die Abschlussfeier von Olympia 1972 ging nach dem Anschlag auf die israelische Nationalmannschaft vor 50 Jahren anders über die Bühne als gedacht. Das Bild zeigt den Ausmarsch der Nationen. © imago sportfotodienst/Baumann

Die Olympischen Spiele 1972 in München waren ein Höhepunkt für die Menschen im Landkreis. Einige waren dabei – in verschiedensten Funktionen.

Mammendorf – Auch Edigna Schmid aus Mammendorf hat ihre persönliche Geschichte zu den Ereignissen des 5. September 1972. An diesem Tag hätte Schmid eigentlich für ihren großen Auftritt als Fackelträgerin bei der Abschlussfeier proben sollen. Doch das blutige Ende des Überfalls palästinensischer Terroristen auf das Olympische Dorf überschattete alles andere.

Zu ihrer Aufgabe bei den Spielen war Schmid über die Zeitung gekommen. Der Brucker Pfadfinderverein hatte eine entsprechende Annonce geschaltet. „Als junges 16-jähriges Mädel meldeten meine inzwischen schon verstorbene Freundin Christa Wörl und ich uns als Fackelträgerinnen für die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in München an“, erzählt die heute 66-jährige Mammendorferin, die zu der Zeit noch in Puch wohnte.

Dem Aufruf waren insgesamt 46 Mädchen aus der Region gefolgt. Zu einer ersten Besprechung traf man sich im Jugendheim St. Magdalena in Bruck. „Dort erfuhren wir, dass am 5. September die Generalprobe im Olympiastadion für die am 10. September angesetzte Schlussfeier stattfinden sollte“, erinnert sich Edigna Schmid.

Es war Nacht und vom Brucker Fliegerhorst hörten wir die Geräusche von Hubschraubern. Es war schon unheimlich: Edigna Schmid © mm

An jenem Schicksalstag, der das Ende der „heiteren Spiele von München“ einläuten sollte, fuhr die Gruppe aus Fürstenfeldbruck am späten Nachmittag mit der S-Bahn nach München. „Wir wurden am U-Bahnhof Olympiastadion von einem Vertreter des Olympischen Komitees abgeholt und ins Stadion geführt“, erzählt Schmid „Aber eine Probe fand nicht statt.“

Stattdessen herrschte überall eine merkwürdige Unruhe, Hubschrauber kreisten in der Luft, aber noch ahnte von den jungen Frauen niemand, was geschehen war. „Irgendwann haben meine Freundin Christa und ich uns abgemeldet und sind mit der S-Bahn nach Bruck zurückgefahren“, erzählt Schmid. Ihr Vater holte sie mit dem Auto vom Bahnhof ab. „Es war Nacht und vom Brucker Fliegerhorst hörten wir die Geräusche von Hubschraubern. Es war schon unheimlich“, sagt Schmid. Ihre Eltern hatten freilich schon mehr von den dramatischen Ereignissen mitbekommen und berichteten den Mädchen. „Als wir dann aufgeklärt waren, waren wir sehr froh, als wir endlich zu Hause waren“, sagt Schmid.

Die Schlussfeier wurde auf den 11. September verschoben. Tags zuvor fand in der Klosterkirche ein Trauergottesdienst für die Opfer des Attentats statt, an dem die Pfadfinderinnen und Fackelträgerinnen teilnahmen. dm

