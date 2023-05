Asyl: Zelt und Erstaufnahme werden abgebaut und verlegt

Blick in das Wohnzelt, das am Freizeitpark in Mammendorf errichtet wurde.

Maisach/Mammendorf

Das Zelt für Flüchtlinge in Maisach sowie die Unterkunft mit 200 Plätzen direkt daneben müssen weichen. Das unlängst aufgestellte Zelt in Mammendorf wird dafür zur Erstaufnahme für geflüchtete Ukrainer.

Landkreis – Grund für die Entwicklung in Maisach: Das Grundstück steht dem Landratsamt nur bis 30. Juni zur Verfügung. Der Pachtvertrag war bis zu diesem Termin befristet. Das Zelt in Mammendorf sei bezugsfertig, erklärte eine Sprecherin der Kreisbehörde. Außerdem soll in Olching bald eine neue Unterkunft mit 30 Plätzen fertig werden.

Dass Verträge über Unterkunftsmöglichkeiten enden und die Plätze dann nicht mehr zur Verfügung stehen, sei ein Teil der Daueraufgabe der Asyl-Unterbringung, sagt die Sprecherin.

In den Sammelunterkünften des Landkreises leben derzeit knapp 820 Ukrainer. In privaten Unterkünften leben knapp 950 aus diesem Land. Insgesamt beherbergt das Landratsamt derzeit in den verschiedenen Sammelunterkünften über 2000 Personen. Im Ankerzentrum am Fliegerhorst leben derzeit zusätzlich über 800 Geflüchtete (keine Ukrainer, verschiedene Herkunftsländer). Derzeit sind keine neuen Flüchtlinge angekündigt, was sich aber jeden Tag ändern kann.

