Bulldog-Treffen beim Mammendorfer Volksfest

Von: Dieter Metzler

Leistet Abschlepp-Hilfe auf dem Weg nach Mammendorf: Herbert Hartwig. © Metzler

Das Bulldog-Treffen am ersten Sonntag des Volksfestes hat in Mammendorf Tradition. 110 der alten Vehikel konnten die Besucher heuer bestaunen. Einer der Oldtimer hatte es nur mit Hilfe zu der Zusammenkunft geschafft.

Mammendorf – „Die ersten Bulldogs trafen schon kurz nach acht ein“, berichtete Volksfestreferent Florian Simetsreiter. Aber an einen neuen Rekord, der bei 160 Teilnehmern steht, glaubte der Gemeinderat nicht. „Das Wetter taugt heute nicht.“

Die alten Maschinen

Immerhin dauerte die Fahrt des weitesten Teilnehmers doch gute zwei Stunden. Da wird‘s einem schon kühl auf dem Traktor bei den derzeitigen Temperaturen. Überwiegend steuerten die alten Schnauferl aus der näheren Umgebung wie Puchheim, Gröbenzell, Bruck, Kaufering und Penzing das Bulldog-Oldtimer-Treffen auf dem Mammendorfer Volksfest an.

Der 42-jährige Christian Sigl von den Schlepperfreunden Moorenweis ist seit 14 Jahren bei solchen Treffen dabei. Er besitzt gleich vier Deutz-Traktoren, von einem bis vier Zylinder. „Ich mag einfach die alten Maschinen, die sind gemütlich“, sagt der Kfz-Mechaniker, und versäumt nicht, gleich für das Schleppertreffen am 6. August in Moorenweis Reklame zu machen.

Der 79-jährige Herbert Hartwig aus Moorenweis musste auf dem Weg nach Mammendorf mit seinem Super Dexta von Fordson, Baujahr 63 mit 36 PS, Hilfe leisten. Er hatte den in Malching liegen gebliebenen Hürlimann SSP 90, Baujahr 58, 45 PS des 75-jährigen Landsberieders Alexander Suslow ins Schlepptau genommen. „Der hat keinen Sprit mehr bekommen“, meinte Suslow, der erst vor fünf Jahren dem Hobby verfiel. „Der Reiz Traktor zu fahren und sich dann mit anderen zu treffen, macht mir einen Riesenspaß“, begründete der frühere Kaufmann seine Leidenschaft auf die „alten Tage.“

Aus dem Jahr 1957

Hartwig, der einst einen Antiquitätenladen in München betrieb und jahrelang auf der Dult war, ist dem Hobby seit 20 Jahren verfallen. „Ich bin 2003 aufs Land gezogen und hab mir „a Sacherl“ (kleines landwirtschaftliches Anwesen) zugelegt.“ Seitdem ist er Bulldog-Fan.

Einen Familienausflug der anderen Art hat Gerhard Hamburger aus Mammendorf mit seiner Frau Eike und Sohn Ludwig unternommen. „Mein Großvater hat den Traktor 1957 neu gekauft. Seitdem ist er in Familienbesitz. Ich habe ihn restauriert. Das ist schon eine Leidenschaft von mir“, sagt der Chef einer Mammendorfer Beton- und Stahlbetonbaufirma. Und fügte hinzu, dass er auch noch einen Unimog Baujahr 93 besitzt.

Er ist immer noch ein begeisterter Freund von alten Bulldogs und fährt zu den Oldtimer-Treffen, wenn er davon erfährt, erzählte ein 79-Jähriger aus Raisting, der allerdings mit dem Auto nach Mammendorf zum Treffen kam. „Ich habe früher sieben Bulldogs besessen“, so der ehemalige gelernte Automechaniker, der partout seinen Namen verschwieg, aber gern fotografiert werden wollte. Früher habe er an Treffen in Berlin, in Leipzig und sogar in Kuens bei Meran teilgenommen.

Am Volksfest

geht es mit diesem Programm weiter: am Montag ab 20 Uhr „Kabarett Vogelmayer“, am Dienstag Senioren´- und Behördentag, ab 18.30 Uhr spielt die Blaskapelle, am Mittwoch Tag der Betriebe und Vereine, zudem Kindernachmittag (vergünstigte Preise von 14 bis 18 Uhr), ab 10 Uhr spielt die Band „Sauwuid“.

