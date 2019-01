Auffahr-Unfall in Mammendorf: Polizei sucht Jogger

Nacht einem Auffahrunfall am Dienstag in Mammendorf hat die Polizei den Verursacher dingfest gemacht. Nun suchen die Beamten nach einem Jogger, der bei der Flucht des Mannes gefährdet worden sein soll.

Mammendorf - Zu dem Auffahrunfall auf der B2 vor dem Ortseingang Mammendorf in Fahrtrichtung Althegnenberg kam es am Dienstag um 18.45 Uhr. Der Fahrer eines schwarzen Golfs rammte einen BMW. Dann flüchtete er über Nebenstraßen von Mammendorf nach Hattenhofen. Hierbei kam es laut Zeugenaussagen zu einer gefährlichen Verkehrssituation mit einem Jogger. Dieser musste zur Seite springen, um nicht von dem Golf erfasst zu werden. Die alarmierten Polizeikräfte konnten im Anschluss sowohl das Fahrzeug als auch den Fahrer ausfindig machen. Es besteht der Verdacht, dass er während der Fahrt unter Drogeneinfluss stand. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und weiterhin auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, so die Polizei.

Die Polizei Fürstenfeldbruck bittet den unbekannten Jogger, sich als Zeuge unter 08141/612-0 zu melden.