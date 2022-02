Baum-Fällung schreckt Naturschützer auf

Von: Eva Strauß

Die Eschen entlang der Nassenhausener Straße wurden entfernt. Sie waren vom Eschentriebsterben befallen. © Weber

Aufschrei bei Mammendorfer Naturschützern: Auf dem umstrittenen Waldstück, in das ein Kranverleih hinein erweitern möchte, wurden Bäume gefällt. Sie vermuteten eine vorgezogene Rodung.

Mammendorf – Doch das ist nicht der Fall: Vielmehr tat das Unternehmen dem Wald etwas Gutes.

Licht ist es im Wald an der Nassenhausener Straße geworden. Etliche Bäume wurden gefällt, Stümpfe ragen noch aus dem Boden. Als Holger Riedel vom örtlichen Bund Naturschutz das sah, war er entsetzt. Das schreibt er zumindest in einer E-Mail an das Tagblatt. Er vermutete eine vorgezogene Rodungsaktion – und das, obwohl das artenschutzrechtliche Gutachten noch aussteht.

Erdkröten und Molche

Dieses ist erforderlich, um zu klären, ob eine Erweiterung des Kranverleihs überhaupt möglich ist. Denn der Mischwald gilt als wertvoller Lebensraum für Amphibien. Laut dem örtlichen Bund Naturschutz ist das Gebiet Wanderfläche für Erdkröten, Molche, Gras- und Laubfrösche. Sollte die Erweiterung genehmigt werden, müssten die Tiere weite Umwege gehen.

Auch Mammendorfs Bürgermeister Josef Heckl bestätigt, dass das artenschutzrechtliche Gutachten noch aussteht, gibt aber gleichzeitig Entwarnung. Bei den Arbeiten handelt es sich um Pflegearbeiten. „Von einer Rodung kann keine Rede sein.“ Seit gut 20 Jahren sei der Wald, der auf einer ehemaligen Kiesgrube entstanden ist, nicht mehr durchforstet, also ausgelichtet, worden, erklärt der Rathauschef. Nun wurde das Ganze vom neuen Besitzer – der Kranverleih hat das rund 7300 Quadratmeter große Areal vor zwei Jahren erworben – durchgeführt. Im benachbarten Wald, der den Bayerischen Staatsforsten gehört, sei das Gleiche gemacht worden.

„Die Bäume waren zu nah beieinander gestanden, sodass sie sich nicht entwickeln konnten“, erklärt Michael Schußmann, Geschäftsführer des Kranverleihs. „Wir haben etwas Positives für den Wald gemacht.“ Er wundere sich schon, weshalb einige Bürger beziehungsweise der Bund Naturschutz deshalb Stimmung gegen seine Firma machen. Zumal Schußmann und seine Mitarbeiter nicht auf eigene Faust gehandelt hätten. Vielmehr habe ein Waldgutachten, das er im vergangenen Jahr erstellen ließ, das empfohlen.

Denn die meisten Bäume, die gefällt wurden, waren Eschen – und diese waren vom Eschentriebsterben befallen. Es bestand die Gefahr, dass sie auf die Nassenhausener Straße krachen. „Wir wollten nicht das Risiko eingehen, dass etwas passiert“, sagt Schußmann. Gerade im Hinblick auf den Sturm Roxana, der in der Nacht auf Montag durch den Landkreis fegte, sei er froh, dass sie die Eschen gefällt hätten.

Um die Bäume zu entfernen, wurde die Straße sicherheitshalber teilweise oder komplett gesperrt. „Es gab eine verkehrsrechtliche Anordnung“, so Schußmann.

Rat eingeholt

Da er und seine Mitarbeiter nicht vom Fach sind, haben sie sich Rat beim Förster und bei den Forstarbeitern eingeholt, die zur gleichen Zeit den benachbarten Wald durchforstet haben. Vor zwei Wochen haben sie dann angefangen. „Sobald das Wetter es zugelassen hat, sind wir in den Wald“, erzählt Schußmann. Das sei möglich gewesen, weil das Kranverleih-Geschäft im Winter nicht gerade Hochkonjunktur habe.

Also haben er und seine Mitarbeiter halbtageweise Bäume zurückgeschnitten, Äste entfernt und die Eschen gefällt. Dabei haben sie auch allerlei Müll entdeckt. „Flaschen und Plastikplanen“, sagt Schußmann. Diese wurden eingesammelt. Zudem haben sie die Krötentunnel von Unrat befreit – damit die Tiere sicher über die Straße gelangen können.

Laut Bürgermeister Josef Heckl soll das artenschutzrechtliche Gutachten im März, also mit Beginn der Krötenwanderung, erstellt werden. Sollte die Erweiterung genehmigt werden, muss der Kranverleih eine Ausgleichsfläche bereitstellen.

Diese befindet sich, so Schußmann, rund eineinhalb Kilometer vom jetzigen Waldgrundstück entfernt in Richtung Hattenhofen und noch in der Gemarkung Mammendorf. Und sie sei sogar größer als eigentlich nötig wäre, sagt Schußmann. Was darauf dann angepflanzt werde, das lege die Untere Naturschutzbehörde fest.

